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女友感冒昏睡 男假意照顧 趁機扒眼皮解鎖轉帳15萬

中國新聞組／北京14日電
男子趁前女友熟睡，扒開其眼皮進行人臉解鎖並轉走巨額資金。（取材自大眾網／視覺中國）
男子趁前女友熟睡，扒開其眼皮進行人臉解鎖並轉走巨額資金。（取材自大眾網／視覺中國）

廣西南寧黃姓男子因欠下大量賭債，去年12月趁前女友感冒昏睡時，翻開女友的眼皮，解開手機的人臉辨識鎖，轉帳共15.41萬元人民幣（約2.4萬美元）到自己的戶口。

前女友起床後發現黃男失蹤，錢又被偷了，氣得馬上報警，法院近日宣判，判處黃男有期徒刑3年6個月，罰金2萬元。

上觀新聞報導，黃男現年28歲，因賭博欠下大量債務，便產生了從前女友那裡弄錢的念頭。黃男提著一些食材來到了前女友家，主動表示要煮飯，並在得知前女友感冒後，貼心的買藥給女友吃。而前女友吃了黃男買來的藥之後，很快就昏睡過去。

見前女友昏睡，黃男很快拿了前女友的手機，先用前女友的指紋解了鎖，又打開支付寶App，接著翻開前女友的眼皮，又解開了人臉辨識鎖，轉帳共15.41萬元到自己的戶口，並在離開前偷走了對方的另一支手機與外套。

前女友起床之後，發現手機有多封轉帳短訊，立刻打電話給黃男，但都無人接聽，於是報警，警方在今年4月逮捕黃男。

當地法院近日作出判決，認定黃男以非法佔有為目的，採用秘密手段竊取他人財物，數額巨大，構成盜竊罪，判處其有期徒刑3年6個月，並處罰金2萬元。

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