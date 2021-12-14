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每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

本來沒死的…他上床陷昏迷 被她扔路上遭輾身亡

中國新聞組／北京14日電

山東冠縣一名女子和同村男子兩人凌晨時分在村邊土路旁發生性關係，誰知男子突發疾病失去意識昏迷，女子以為他死了，驚慌之下將他丟在路上離開。而男子實際還沒死，此後躺在黑暗中路上的他遭過路車輛輾壓死亡。

說案普法報導，山東冠縣檢察院12月披露這起悲劇細節，指出女子彭某某和本村男子霍某某有不正當男女關係。案發當天凌晨2時左右，彭某某與霍某某約好在本村北邊南北土路上見面，後二人在彭某某所騎的電動車上發生性關係，霍某某在發生性關係後失去意識，彭某某對霍某某進行搶救，霍某某仍無意識，彭某某認為霍某某已死亡。

驚慌之中，彭某某將霍某某所騎自行車裝上電動三輪車連同霍某某一起拉至丁字路口，將霍某某自行車和鞋放至東西路上，將霍某某平躺臉朝上放至南北公路上。意圖偽造霍某某意外死亡的現場。隨後彭某某逃離。

當日凌晨5時許，霍某某被人發現，事故科到達現場後發現霍某某身上有車輛輾壓痕跡，確認霍某某已死亡。經檢驗分析，死者霍某某被輾壓撞擊部分傷情符合生前所形成。也就是說，被丟棄到路中央時他還沒死，是被車輛輾壓身亡。

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