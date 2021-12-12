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「女生應像棉花守身如玉」 北京1中學師挨轟「封建」

中國新聞組／北京12日電
在「男子漢專場」中，授課老師提出「每個人生下來都有陰陽兩面，如果不能約束自己，就會顯露出陰面特徵，阻礙自身發展」，引發爭議。（取材自九派新聞）
在「男子漢專場」中，授課老師提出「每個人生下來都有陰陽兩面，如果不能約束自己，就會顯露出陰面特徵，阻礙自身發展」，引發爭議。（取材自九派新聞）

北京一所中學近日向學生開設「男生、女生成長課」講座，其中一名授課老師卻提出「女生應該像一朵棉花，棉花潔白、溫暖、柔和、平等、綿長」、「所以姑娘必須要清白，守身如玉」等言論。事件傳開後，惹來網民熱議，認為如此價值觀過於封建，諷刺「女德班開課了」。

香港01報導，北京海淀實驗中學的講座分為「男子漢專場」和「女生專場」，授課老師在「男子漢專場」提出，「每個人生下來都有陰陽兩面，如果不加註意，不能約束自己，就會顯露出陰面特徵，阻礙自身發展」；又把男人分為弱夫、暴夫、丈夫三類，鼓勵「男生做一個勇於承擔責任的大丈夫」。

在「女生專場」，老師則說，「女生應該如一朵棉花，棉花潔白、溫暖、柔和、平等、綿長」。授課期間，老師準備的PowerPoint投影片寫道，「棉花潔白如玉，所以姑娘必須要清白，守身如玉。腳不踏邪地，眼不視斜物（邪書），心無邪念（網聊）。」

網路上瘋船的圖片可見，投影片下方還寫有「做姑娘的要懂得自重、自愛，姑娘上街穿的特別少，裙子特別短，露胳膊、露腿、還露肚臍，男孩子看到會動邪念。萬惡淫為首！造成這個惡誰來負責呢？這是自己作賤自己！」

據報導，涉事老師已非首次在該校做同類講座，2019年該師也曾提出將女性比作棉花的言論。事件傳開後，許多網民不認同講座內容，認為如此價值觀過於封建，諷刺道「女德班開課了」。但也有網民表示贊同，還稱希望全校師生都能聽進去。

對於今次講座惹出爭議，校方工作人員回應稱，授課老師屬該校老師，「她個人比較關心心理學」。但對於開設講座的原因，工作人員表示不清楚。而事後，在學校公眾號上講述是次講座的文章已被下架。

北京海澱實驗中學成長課提出「女生應該像一朵棉花，所以姑娘必須要清白，守身如玉」，...
北京海澱實驗中學成長課提出「女生應該像一朵棉花，所以姑娘必須要清白，守身如玉」，遭批評是封建思想。（取材自九派新聞）

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