她月薪3萬卻在外賣放訂書釘索賠 網吐槽：高薪訂盒飯？

張某在庭上坦承犯案。（取材自新聞坊）

遇到外賣不乾淨獲得店家賠償，竟讓人找到「生意經」。浦東檢察院近日某起案件，自稱月收入3萬的嫌疑人張某發現一種「貪小便宜」的方法，先將就醫證據留存，再點外賣的時候，故意往餐食裡面加訂書釘等異物，再將留存的就醫證據修改日期後發給商家，5個月共騙取將近5000元（人民幣，下同）賠償。

新聞坊報導，從去年11月至今年4月，張某以同樣的理由敲詐勒索數10家外賣商戶，金額從數十到數百不等。據悉，商家一般為了防止給差評，都是通過微信支付寶 退賠餐費和醫藥費。

張某與店家的對話紀錄。（取材自新聞坊）

張某與店家的對話紀錄。（取材自新聞坊）

張某自稱月收入3萬，在一家上市公司擔任財務要職，自己不缺錢，做此錯誤行為主要原因是因為工作。「我在一家上市公司工作，審計團隊進來，公司委託我幫他們訂日常三餐，做工作對接，經常他們會覺得點的餐這個不好，那個不好，退掉重新點，因為我也不想引起太多麻煩，之前也碰到過一次這樣的情況，商家就很好地給我退了。如果他不賠的話，只有我自己承擔，所以我就做了以上的錯誤的行為。」

對於張某月薪3萬卻要親自去訂盒飯，有網友忍不住吐槽，「吹牛皮水平一般」，還有網友擔憂這樣的品德，如何勝任上市公司財務要職？更多網友則是對報案的那家店家感興趣，對菜品如此有自信，太刷好感了。