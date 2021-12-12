我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭：俄美兩國在核武上平起平坐 但在新武器上俄領先

「夜訪吸血鬼」小說家安萊絲過世 享壽80歲

她月薪3萬卻在外賣放訂書釘索賠 網吐槽：高薪訂盒飯？

中國新聞組／北京13日電
張某在庭上坦承犯案。（取材自新聞坊）
張某在庭上坦承犯案。（取材自新聞坊）

遇到外賣不乾淨獲得店家賠償，竟讓人找到「生意經」。浦東檢察院近日某起案件，自稱月收入3萬的嫌疑人張某發現一種「貪小便宜」的方法，先將就醫證據留存，再點外賣的時候，故意往餐食裡面加訂書釘等異物，再將留存的就醫證據修改日期後發給商家，5個月共騙取將近5000元（人民幣，下同）賠償。

新聞坊報導，從去年11月至今年4月，張某以同樣的理由敲詐勒索數10家外賣商戶，金額從數十到數百不等。據悉，商家一般為了防止給差評，都是通過微信支付寶退賠餐費和醫藥費。

張某與店家的對話紀錄。（取材自新聞坊）
張某與店家的對話紀錄。（取材自新聞坊）

張某與店家的對話紀錄。（取材自新聞坊）
張某與店家的對話紀錄。（取材自新聞坊）

張某自稱月收入3萬，在一家上市公司擔任財務要職，自己不缺錢，做此錯誤行為主要原因是因為工作。「我在一家上市公司工作，審計團隊進來，公司委託我幫他們訂日常三餐，做工作對接，經常他們會覺得點的餐這個不好，那個不好，退掉重新點，因為我也不想引起太多麻煩，之前也碰到過一次這樣的情況，商家就很好地給我退了。如果他不賠的話，只有我自己承擔，所以我就做了以上的錯誤的行為。」

對於張某月薪3萬卻要親自去訂盒飯，有網友忍不住吐槽，「吹牛皮水平一般」，還有網友擔憂這樣的品德，如何勝任上市公司財務要職？更多網友則是對報案的那家店家感興趣，對菜品如此有自信，太刷好感了。

就是這張就醫證明反覆使用。（取材自新聞坊）
就是這張就醫證明反覆使用。（取材自新聞坊）

微信 支付寶

上一則

著名藥理學家張安中病逝 影星女兒陳沖發文追悼

延伸閱讀

「打工就是我兒子」…女大生「嘴太髒」 外送員被罵到辭職

「打工就是我兒子」…女大生「嘴太髒」 外送員被罵到辭職
在曼哈頓送外賣（上）

在曼哈頓送外賣（上）
噁…美團外送員尿麻辣燙還搖勻 客人全吃下肚

噁…美團外送員尿麻辣燙還搖勻 客人全吃下肚
外送員在麻辣燙裡尿尿 消費者崩潰：已經吃掉了

外送員在麻辣燙裡尿尿 消費者崩潰：已經吃掉了

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
玉兔二號月球車發現神秘的「立方體」，仿佛憑空出現的「神秘小屋」。北京航太城新媒體中心「我們的太空」微信公眾號

玉兔2號月球車發現「神秘小屋」 網驚：難道是廣寒宮

2021-12-07 09:59

超人氣

更多 >
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人