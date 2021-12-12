自曝遭性侵 阿里女員工被炒：曾崩潰到割腕、跳河

阿里女員工自稱遭上司性侵，圖為當時飯局的照片。（取材自大河報）

2021年8月初網上曝出「阿里女員工遭性侵 案」以來，事件多次登上熱搜榜並衍生多起相關訴訟案。自曝在酒局後遭上司性侵的周姓女員工日前表示，已在11月底收到了公司寄來的「解除勞動合同通知」，她並透露事件發生後，崩潰到多次割腕、跳河自殺，還患上嚴重心理疾病。

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大河報報導，該份「解除勞動合同通知」落款為浙江天貓技術有限公司，通知中稱：2021年8月6日，你透過在公司食堂拉橫幅、發傳單、用擴音器高喊，以及內網論壇發帖等方式，散布「遭到高管強姦、公司知情不處理」等虛假信息，引發社會強烈關注，給公司造成惡劣影響。這一系列行為已經構成「阿里巴巴集團員工紀律制度」一類違規行為第1.5.3條「對外發表或傳播不當言論，或故意捏造、散布虛構的事實，或傳播未經證實的消息，造成惡劣影響」的規定。

自8月事件發酵以來，案件中曾因涉嫌強制猥褻被警方控制的王男、張男兩家親屬曾在網上多次稱周姓女員工「誣告陷害」。周女僅在8月27日發布律師聲明。12月初，前阿里副總裁李永和起訴周女名譽侵權，周女受訪透露自己重度抑鬱，相信司法機關會依據法律作出公正處理。

如何回應關於自己的諸多質疑？據報導，周女表示，此案發生後，「我確實很慘，先是被侵犯，然後是自己和家人被網暴，崩潰到多次割腕、跳河自殺，到後來患上嚴重心理疾病」。可即使如此，這是涉嫌刑事犯罪的案子，「我不想大眾把它娛樂化，希望大家關注的是女性身體權益和女性勞動者權益遭受侵犯後相關部門的處理及最終的結果」。

她表示，她均是在阿里內部反饋問題，從未對外傳播，也從未接受過媒體採訪。我工作上沒有犯任何錯誤，公司無權開除我，會用法律手段維護自己的權益。「這個事情對我的身心造成了極大的傷害，9月份開始已經就醫治療，先是診斷為重度抑鬱，後確診為雙向情感障礙，已遵循醫囑轉至精神專科醫院治療。由於個人原因，採取在家藥物治療。」

她說，很少對此案公開發聲是尊重並配合司法機關的調查。「有些人不斷對我中傷和污名化，無非是想將刑事案件娛樂化，偷換概念變成『男女情事』，以圖達到減輕處罰的目的，簡直荒唐可笑，無回覆必要。」但在前阿里副總裁李永和公開發聲稱起訴她以後，她決定勇敢發聲。

至於怎麼看待王男妻子和張男妻子對她的質疑，她說，同樣身為女性，這兩位讓我覺得可憐又可悲。可憐是因為某種程度上她們也是受害者，可悲是她們仍然還不願相信事實。後續會用法律手段維護合法權益。

感謝一直陪在我身邊的老公，想對他說，「不管多久，我仍然記得第一次見你時的怦然心動，未來我會好好的，我們也會好好的。」我更要感謝在這個事情上給予我關心和幫助的公眾，是你們讓我有繼續堅持下去的勇氣。