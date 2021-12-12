杭州電瓶車爆炸 半年後…7歲女童傷重不治

7歲女孩琪琪因傷重不治。(取材自極目新聞)

今年7月18日，杭州一電動車 自燃事故導致一家三口受傷，引發廣泛關注。 11日凌晨，事故中傷者7歲女孩琪琪終今晨6時許因傷重不治離開人世。

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據此前報導，事發當天，魏順利和妻子翟曉娟一人騎一輛電動車，魏順利騎車帶著孩子，準備去解放路的新華書店 給女兒買課外讀物。當兩人騎電瓶車行駛至杭州玉皇山路，一輛電瓶車突然起火，燒傷了魏順利師傅和他7歲的女兒琪琪。

事發第二天，據浙大二院燒傷與創面修復科主任韓春茂教授表示，魏師傅送進醫院時，燒傷面積超90%，另伴有肺部爆震傷，肺部壓縮30%，還有可疑硬腦膜外的出血現象。傷勢比較嚴重，呼吸機也用上了。

極目新聞報導，家屬魏先生指出，事發後父女兩人分別被送往兩家醫院救治。經過兩個月治療與照顧，他哥哥9月22日從重症治療院轉移到康復醫院。「估計還有兩三個月哥哥就可以出院。」魏先生說，但這是他預想的比較好的情況，期間侄女琪琪甦醒過一次，本計畫下禮拜一給她做下一次植皮手術，沒想到但終因燒傷面積過大，於11日造成6時許離開人世。

事發後，此事在杭州當地引發廣泛關注。不少好心人伸出援助之手，幫助這個危難中的家庭，僅僅兩天，透過線上平台就幫助魏師傅一家籌到400萬元人民幣捐助，杭州當地還有許多好心人也伸出援手。

魏先生說，這五個多月以來，家裡親屬輪番來照料哥哥和侄女，多虧了社會各界幫助，保證了哥哥一家治療費用足夠，否則真不知如何度過。他們一定盡最大努力回報社會。

事故發生後，杭州消防救援支隊通報稱，初步判斷這起電動車事故，起火原因與電動車的鋰電池故障有關。

據杭州當地媒體報導，魏順利妻子翟曉娟曾說，當時夫妻倆騎的兩輛車都是在同一家店買的，後來換過新的電瓶，也在這家店裡。而從該款電動車的說明書上看到，其原裝電池應為鉛酸電池。

魏先生表示，杭州官方還沒出具此事調查結論，涉事電動車車行老闆和電動車品牌方也一直未和家屬聯繫過。等哥哥病情逐漸好轉，家屬將考慮追究事故相關方責任。