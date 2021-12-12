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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

江西夫婦身後留8子 領養人潮上門、大批網紅蹭流量

中國新聞組／北京12日電
孩子們參加葬禮悼念父母。（取材自紅星新聞）
孩子們參加葬禮悼念父母。（取材自紅星新聞）

江西宜春一對剛過而立之年的夫妻日前意外身亡，留下八個未成年孩子，最大的12歲，最小的才9個月大。孩子的姑姑表示，孩子們目前和奶奶一起住，等一切事情都處理好了，大伯一家就會和奶奶、孩子們住到一起。對於有人上門表示想領養孩子，家人們明確表示，「再苦再累孩子也要自己帶」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，今年12月初，江西宜春一對夫妻在鎮上的出租房裡洗澡時一氧化碳中毒，隔天孩子上學時才發現父母躺在衛生間，房東趕來時發現夫妻倆已經死亡，身後留下八個年幼的孩子，引發社會關注。

附近鄰居說，新聞披露後，八個孩子一家已經成了「網紅地」，天天都有人到這裡拍短視頻、甚至敲門直播，讓家屬們不堪其擾。當地政府表示，他們已經接到了100多個想領養和捐贈物資的電話，但孩子們目前沒有這樣的需求，家屬也表示希望自己撫養，「一個都不能少」。

據報導，孩子的姑姑王女士表示，已將逝世夫妻倆下葬，村中的鄉親們自發前來悼念；喪禮中，八個孩子並排坐著，其中兩個由於年齡太小睡著，由親屬抱著。現場湧進大批網紅，將鏡頭對準了八個尚未成年的孩子，並在簡單探望這一家人過後，將喪葬儀式發到了短視頻平台。

報導提到，八個孩子中已有五個回學校上學，只有最小的三個孩子仍待在家裡。對於孩子們未來的生活和教育問題，當地政府工作人員表示，正為八個孩子申請每人每月1200元的孤兒補貼，等孩子們讀大學再以其他相關政策扶持。

近日網路上也出現了許多冒充孩子親屬募捐的視頻，姑姑王女士表示，愛心人士可以通過當地村委和鎮政府，以免被別有用心的人有機可乘。

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