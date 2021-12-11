「彩虹屁」文峰集團被立案調查 門店照營業

「秘書眼中的上海文峰美容美髮集團總裁陳浩」文章因極盡吹捧該集團總裁陳浩的「豐功偉績」，稱其「有天眼」、「掌握萬物之規律」等，被網民稱為是「職場馬屁的範本」。（取材自紅星新聞）

中國網上廣泛流傳的一篇名為「秘書眼中的上海文峰美容美髮集團總裁陳浩」文章，極盡吹捧文峰美容美髮集團總裁陳浩的「豐功偉績」，稱其「有天眼」、「掌握萬物之規律」等，被網友稱為是「職場馬屁範本」。但由於文峰公司涉及廣告宣傳等違法行為，上海普陀區市場監管局已對文峰公司立案調查。

香港 01報導，近期因「頂級職場彩虹屁（註：指極度吹捧，屁也能吹捧成彩虹）」而頻登中國微博 熱搜的陳浩，喜歡搞個人崇拜，公司及門店都放滿他的相片，公司更有「十頌浩哥」的企業歌曲，企業員工還要學習「浩哥思想」。一名理髮師坦言，陳浩的講課內容極少涉及理髮技術，重點在於宣揚自身理念及企業文化，且他們是執行嚴格的軍事化管理，陳浩到門店視察時，門店都會暫停營業，並在門口鋪紅地毯、拉橫幅歡迎他。

除了企業文化特殊，文峰公司門店屢遭投訴店內價格和廣告宣傳不一等問題，如店門口貼有海報寫「今日特價洗剪吹各10元，燙髮染髮98元起」，可是當洗吹完後，工作人員卻稱單次洗吹需要付60元，至於海報「是公司要求貼的，門口的活動和店內的消費是沒有任何關係的」。也有網友稱接受了原以為是980元的按腿的服務，結果完事後收費2940元，理由是按了腿上三條經絡，一條經絡980元。

在大眾點評、美團等平台上，文峰美髮美容各門店評分均不高，差評主要集中在「洗腦式催充值」、「虛假宣傳」等。

今年7月，上海市普陀區市場監管局對文峰公司未履行單用途預付消費卡信息對接義務的違法行為，做出頂格處罰5萬元的行政處罰。11月，上海市消保委發布消費警示，發現文峰公司存在涉及單用途預付消費卡、價格和廣告宣傳等違法行為，並對文峰公司立案調查中。

媒體近日實地探訪成都多家文峰門店發現，多家文峰門店仍正常營業，「浩哥」依然無處不在，但海報上「改運」等說法被遮擋，同時仍存在門店內外標價有別等亂象。