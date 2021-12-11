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臥底踢爆「世紀佳緣」 記者遭威脅「你會遭報應的」

中國新聞組／北京11日電
「世紀佳緣」是中國互聯網婚戀平台巨頭。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）
「世紀佳緣」是中國互聯網婚戀平台巨頭。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

婚戀平台「世紀佳緣」遭記者「臥底」踢爆「偷窺」會員敏感隱私資訊，進而掌握用戶喜好，再通過話術誘導，誘導其到線下門店，推銷萬元起步的「相親」服務套餐。世紀佳緣高層人士發布的內部文件上承諾進行相應處分、整改。而臥底記者則收到銷售紅娘的威脅言論：「多行不義必自斃，你會操（遭）報應的」。

澎湃新聞報導，澎湃新聞近日刊發「『紅娘』的秘密：臥底世紀佳緣」系列稿件，引發全網熱議。記者11月初以應聘的形式臥底進入婚戀平台「世紀佳緣」一家線下直營門店。培訓上崗後，該門店即為記者開通了CRM系統登錄權限，調查發現，只要從門店或所在城市的資源庫撈取會員資源進入自己的庫，就能在會員的個人頁面自動「解鎖」該會員發出的所有私密聊天記錄，並能察看該會員在線上看過的至少20位異性信息，包括對方的個人照片、身高、學歷、購房購車等情況。

記者所在直營門店一名銷售人員通過後台CRM系統，翻看用戶發出的聊天紀錄。（取材自...
記者所在直營門店一名銷售人員通過後台CRM系統，翻看用戶發出的聊天紀錄。（取材自澎湃新聞）

通過「偷窺」這些暴露用戶敏感隱私的內容，銷售紅娘們可以輕鬆掌握用戶喜好，通過話術誘導，向抱有婚戀期望的會員精準勾勒出心儀人選畫像，誘導其到線下門店，支付辦理萬元起步的「相親」服務套餐。有銷售人員向記者直言，即使後台看到「殺豬盤」套路詐騙，試管嬰兒男寶寶，也要無視，避免用戶舉報公司侵犯個人隱私。

12月9日，記者獲取的一份聲稱由世紀佳緣高層人士發布的內部文件上指出，該公司一線部門存在重大工作漏洞，管理人員存在重大失職，公司將對區域負責人等進行相應處分，並提出了一系列整改方案。該文件落款署名為歐國鵬。公開資料顯示，歐國鵬現任「百合佳緣集團」副總裁、一對一服務事業部總經理。

電邀銷售培訓。（取材自澎湃新聞）
電邀銷售培訓。（取材自澎湃新聞）

歐國鵬在文中表示，公司高層決定，將對區域負責人等予以嚴重警告處分、停發年度獎金等處罰措施。從8日起，門店開始整改，整改期間不對外營業且內部進行培訓，全員學習個人信息保護法的相關條款；嚴禁窺探個人隱私等。

據了解，世紀佳緣已如「道歉聲明」所言，去除了用戶發出的所有聊天紀錄及瀏覽的線上異性會員信息功能。但不少門店仍在正常運轉，並未閉店開展相應培訓。

世紀佳緣成立於2003年，2017年與百合網合併後，更名為「百合佳緣網絡集團股份有限公司」，開始同品牌運營。截至目前，累計用戶超過3億，有近200家線下服務中心，幸福經紀人（銷售紅娘）超過1萬5000人。

隱私 詐騙

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