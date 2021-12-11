消費欺詐、婚戀騙局…江蘇出手整改婚戀平台亂象

世紀佳緣線下VIP服務中心。（取材自澎湃新聞）

中國婚戀節目「非誠勿擾」2010年熱播，進而帶動婚戀平台逢勃發展，世紀佳緣、百合網（兩家已合併為「百合佳緣」）、珍愛網、我主良緣等相繼走入大眾視野；但隨著商機不斷擴大，也帶出了消費欺詐、婚戀騙局等亂象。江蘇省消保委10日線上「雲約談」了百合佳緣、我主良緣、珍愛網等業者，業者在會上詳述了整改情況及下一步整改措施。

央視新聞報導，婚戀交友平台近年侵犯消費者合法權益的問題引發社會廣泛關注，消費者關於規範婚戀交友平台服務行為、保障其合法合理訴求的呼聲愈發強烈。江蘇省消保委在開展專項調查後，於2021年9月26日發布了「婚戀交友平台服務狀況消費調查報告」，調查發現所涉平台世紀佳緣、百合網、珍愛網、我主良緣等五業者存在包括但不限於退費規則不明確、宣傳承諾不兌現、會員信息審核形同虛設等問題，嚴重侵犯了消費者的知情權、公平交易權和信息安全權等合法權益。

另據澎湃新聞報導，針對世紀佳緣官方微博 緊急發布致歉聲明稱「實際工作中出現了濫用職權查閱用戶信息的嚴重違規行為，目前公司已經在後台開始去除此功能」。有專家指出，聲明表示平台方承認了存在「過度採集」 、「竊取」用戶隱私 信息這一事實，但並未真正意識到該行為的嚴重性，把責任推卸給員工，「很難保證將來不會再出現類似問題」。

「竊取用戶隱私是一個明顯違法的行為，性質也非常惡劣。」中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江指出，世紀佳緣發布的「致歉聲明」雖然承認了存在「過度採集」，甚至是「竊取」用戶隱私的事實，但看不出有真正從源頭上深入整改的決心，「問題曝光後把責任都推給員工，而不是認真查找漏洞原因，很難保證將來不會再出現類似問題。」

陳音江建議，首先是包括世紀佳緣在內的所有婚戀平台，應藉此開展全面排查，確保用戶信息的合法採集和合法使用。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，世紀佳緣上述行為，是一種非法的違約使用，既侵害了《民法典》中的公民「隱私權」，也侵犯了《個人信息保護法》中的公民「個人信息權」。

「紅娘本身就是一個過時的名字，到現在還用十年前的東西，這個模式太陳舊了。」朱巍直言，其他互聯網平台目前採取去個性化、去身份特徵描述的方式進行精準匹配、精準營銷，合法合規。但世紀佳緣作為婚戀行業的「龍頭企業」 ，依舊採用傳統的人工「紅娘」模式，顯示其在技術上過於落後，不光違反現行法律規定，成果又很高，效率還很低，「讓消費者總有被宰的感覺」。