老教授控「下載自己文章要付費」 中國知網認賠栽了

中南財經政法大學退休教授趙德馨在家中書房辦公，清理案頭書籍和資料。（取材自武漢晚報）

中南財經政法大學89歲的退休 教授趙德馨等三名老教授指控，中國最大的學術電子資源集成商「中國知網」未取得授權，即將他們的作品在網絡上提供付費瀏覽和下載，涉及侵權，三人先後告上法院，法院認定中國知網侵權並判賠70多萬。原本態度強硬的中國知網昨天向趙德馨等人公開道歉。「中國知網栽在了一群老教授手上」話題瞬間登上熱搜。

「把我100多篇文章收錄（到）數據庫，還通過電腦、手機這些端口來傳播，不僅不告訴我，讀者包括我自己下載還要付費，我本人卻從沒拿到過一分錢稿費。」雷達財經報導，因中國知網擅自收錄自己的100多篇論文，趙德馨通過訴訟方式維權全部勝訴，累計獲賠70多萬（人民幣，下同）。

趙德馨在發現自己著作權被侵犯後，2020年8月發起了多個訴訟。中國知網主張其作為期刊出版單位，有權對已經在其他期刊刊登的文章進行轉載，屬於法定許可，不構成侵權。

而法院認為，中國知網將涉案作品收錄到其數據庫並在網絡上提供付費瀏覽和下載的行為，顯然不屬於期刊之間的轉載或摘編行為；同時，被告未提交證據證明作者曾向刊文單位進行信息網絡傳播權授權，故關於涉案文章有合法來源的主張，法院不予採信。

「趙德馨教授的勝訴，既是為廣大作者討說法，也會影響有關期刊數據庫的商業流程，使他們更加重視對知識產權的保護。」中國人民大學法學院教授萬勇表示，很少有學者這樣去維權，為趙德馨教授的行為「點讚」。

趙德馨的學生、中南財經政法大學退休教授蘇少之後來以同樣的方式打起了維權官司並勝訴。「新中國第一代女經濟史學家」中南財經政法大學教授周秀鸞也提告維權。

知網運營主體「中國學術期刊（光盤版）」電子雜誌社有限公司疑似實際控制人為清華大學，代為行使電子雜誌社的管理權和經營決策權的同方知網（北京 ）技術有限公司今年上半年毛利潤超過50%。近年卻頻陷入版權糾紛中，並屢次因漲價遭到高校抵制。

界面新聞報導，中國知網昨天通過其微信 公眾號「向趙德馨教授表示誠摯的歉意」，並提出將妥當處理趙德馨作品繼續在知網平台傳播的問題。趙德馨的文章已從中國知網下架。

長江日報報導，趙德馨表示，「就這個問題本身，他已經道歉了，態度還是可以的。」但「中國知網必須要改革，不能輸了官司就下架我的文章。」蘇少之則表示，起訴的作者獲賠了，可其他作者的稿酬問題怎麼解決，這個問題沒有說清楚。