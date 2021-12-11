乞丐騙錢 西安城管一路尾隨拿喇叭揭穿「我是騙子」

陝西西安一城管跟隨長期在鐘樓附近職業乞討的老人，用喇叭循環播放「我是騙子，比你們都有錢」，無論老人怎麼謾罵、推搡，城管始終緊跟老人。（視頻截圖）

不少有心人士濫用民眾善心，四處乞討牟利，反而讓不少真正需要幫助的弱勢族群無法得到幫助；西安就有一位城管拿著喇叭跟在一名職業乞討老人旁邊，一直播放「我是騙子，比你們都有錢」，視頻在網上曝光後，引起網友熱議。

極目新聞報導，這名城管工作人員跟在乞討老人後面，用喇叭循環播放：「我是騙子，比你們都有錢！」「在老家給兒子買了房娶了媳婦！」「我每天車接車送，來鐘樓要錢」，乞討的老人多次推搡城管人員，但城管人員始終緊跟著對方，並在老人上公交車後繼續用喇叭播放此段錄音，以此提醒車上乘客。

這段視頻引起熱議，許多網友都對城管的非暴力製止方法表示讚許。有網友表示：「文明執法的城管真不容易。」

據報導，西安市城市管理和綜合執法局工作人員表示，視頻中是碑林區城管部門近期在採用的一種方法，市裡面沒有統一要求，對職業乞討人的管理方式也並不是全市都在實行。該工作人員也坦言，對這些乞討者的管理較為困難，「目前全市景區就鐘樓鼓樓附近有比較多的職業乞討人員，他們不走，就有群眾來投訴，而城管部門也只能勸離。」

工作人員還提到，在用喇叭進行勸離的工作時，也會有職業乞討者口頭謾罵城管工作人員的現象，「畢竟這樣斷了他們的財路。」

據周邊商戶稱，鐘樓這塊乞討的人很多，很多都是眼熟的，因此他們也認可城管的做法，對城管這一硬核舉動，不少網友拍手稱快，有人給城管點贊，還有人建議「全國推廣」。