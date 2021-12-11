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瀋陽9歲男童21℉低溫下離家 2天後成浮屍

中國新聞組／北京11日電
監控視頻顯示，12月8日15時42分，陽陽蹦蹦跳跳地從街邊路過，這是他留下的最後影像。（取材自極目新聞）
監控視頻顯示，12月8日15時42分，陽陽蹦蹦跳跳地從街邊路過，這是他留下的最後影像。（取材自極目新聞）

瀋陽一名9歲男孩陽陽8日下午出門後就失去蹤影，家屬急忙報警，由於近日瀋陽天氣寒冷，消息傳出後，各界「擔心孩子凍壞」紛紛加入協尋，不料救援人員10日在渾河水域中發現一名男孩遺體，當地公安部門證實為失蹤男童陽陽，正在調查死亡原因。

綜合媒體報導，由於時值冬天，瀋陽當地氣溫最高僅5℃（41℉），夜晚最低僅-6℃（21.2℉），陽陽媽媽張女十分擔心「夜裡孩子不知道怎麼過」，消息發在網絡上後，網民紛紛加入轉傳並稱「天氣很冷，希望陽陽快點回家」，瀋陽當地除公安和消防部門外，藍天救援隊和附近熱心民眾也加入尋找，瀋陽各家媒體也都發布找人資訊，「尋找9歲男童陽陽」相關事件更多次登上微博熱搜。

報導指出，張女表示，孩子平時常往來於學校、家中兩點一線，性格也挺好的。此前有通報稱「失聯男童因與要好的同學發生矛盾而負氣出走」。對於「孩子負氣離家出走」的說法，張女表示並不認可。

張女稱，小學生之間有一點矛盾也是一件很正常的事情，孩子當天回家也沒有說他和同學之間發生過不愉快的事情，也沒有表現出不開心的情緒。孩子下樓也是正常的下樓，而且在走失當天的監控畫面中看到，孩子是蹦蹦跳跳地往前走的，情緒並無異常。

報導說，監控視頻顯示，12月8日15時左右，陽陽蹦蹦跳跳地從街邊路過，最後出現在監控畫面中是在金水花城附近的富民橋下公園。在陽陽失聯超過40多個小時後，12月10日上午，救援人員在瀋陽市渾河水域發現了疑似走失9歲男孩遺體，打撈上岸後，證實為失蹤的陽陽。

遺體打撈位置距離男童家所在的名流印象小區四期約3公里，當地公安部正在調查死亡原因。

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