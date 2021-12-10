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10萬借給「籌錢救父」姊弟 討債不成反挨罵

中國新聞組／北京10日電
侯先生與朱某甲的部分聊天記錄。（取材自紅星新聞）
侯先生與朱某甲的部分聊天記錄。（取材自紅星新聞）

江西吉安一名朱姓男子於2015年時，為了救身患骨髓瘤的父親，在微博發起「每人借我10塊錢」活動，陝西寶雞一名侯姓男子出於好心，2017年捐助朱姓姊弟醫藥費。不料朱姓姊弟四年來向侯男借了十萬餘元，侯男需用錢討還時，對方卻一再推脫，不僅鬧失聯，甚至惡語相向，威脅自殺不還錢。侯男怒不可遏，並向法院提起訴訟。

對此，朱男稱自己從來沒想過不還錢，但收入有限沒錢還。由於侯男一直催促還款，鬧得人盡皆知，「大家都覺得我是騙子，工作也丟了。」他稱，自己現在在深圳幹著兩份兼職，會「盡快還錢。」

朱某甲給侯先生打下的欠條。（取材自紅星新聞）
朱某甲給侯先生打下的欠條。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，侯男表示當年他透過微信轉賬的方式捐助500元給「網絡籌錢救父」的朱某乙及其姊朱某甲，「一開始，姊弟倆每天會把父親治病花費明細，以及接受捐贈的數額發在微信朋友圈。讓人感覺挺靠譜的。」

2018年5月到8月，朱男以父親病情惡化，多次向侯男開口借錢；其父去世後，又以沒有喪葬費為由借錢，侯男又借了1萬元出去。2018年9月，侯男因為家事急需用錢，便找到朱姓姊弟要求還錢，對方表示到2019年元月正式還款，但侯男仍未等到還款，卻再次被央求借錢，侯男又借給對方2萬元。

侯男提供的微信聊天紀錄顯示，疑因經常被催促還錢，朱姓姐弟顯得頗為不耐煩，甚至惡語相向，威脅自殺不還錢。這讓侯男怒不可遏，並向法院提起訴訟。

據報導，侯男和朱男2021年9月2日，通過騰訊電子簽名小程序簽署了一份個人欠條。內容顯示為，為其他事由，朱某乙向侯男借取本金10萬元整，借款年利率2%，自2021年9月2日出借，需在2023年2月28日歸還，自2021年10月12日起每月按月付息，到期全額歸還本金。

侯先生將判決書發給朱某乙後，對方回覆他是「拿著雞毛當令箭」。（取材自紅星新聞）
侯先生將判決書發給朱某乙後，對方回覆他是「拿著雞毛當令箭」。（取材自紅星新聞）

該欠條還注明，本金為10萬2000元，但因單筆最高限額為10萬元，所以將利息寫為2%。

而在這之後，侯男卻接到朱女的電話，稱其從未向侯男借過錢，也沒有寫過欠條。侯男這才反應過來，自己在聯繫朱家姊弟時添加的兩個微信號極有可能都為朱男所有，「難怪之前借錢時我曾給朱女的微信號打語音都沒接。」朱女丈夫則稱，妻子從來沒有向侯男借過錢，「具體什麼情況我也不知道，我也不想管他們這個事情。」

無奈之下，侯男將朱某乙及其姊姊朱某甲起訴至法院。2021年12月5日，寶雞市金台區法院下達判決，被告人朱某甲、朱某乙在判決生效十日內清償原告借款本金9萬8392元，並支付逾期利息。如未在指定期間履行義務，應當加倍支付債務利息。

侯男表示，此前庭審時朱某乙姐弟倆都未出庭，姊姊朱某甲郵寄了答辯書。他將判決書發給朱某乙後，對方態度仍很「囂張」，稱其「拿著雞毛當令箭」，「我沒錢還你拿什麼都沒有用。」

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