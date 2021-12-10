當年護母殺人 于歡出獄滿1年…當了店長

對食品零售來說，于歡認為自己還是新手，需要不斷學習。（取材自微信）

五年前發生在山東的「辱母殺人案」轟動全中國，于歡也因此案而成了家喻戶曉的人物。2021年11月，于歡出獄剛好滿一年了。現在的于歡，頭銜是「店長」。「每天從上午9點忙到晚上12點。身體挺疲憊的，但來的客人帶給自己的驚喜遠比想像得多…感覺還不錯。」于歡說。

媒體報導，山東「辱母殺人案」發生於2016年4月14日，當時22歲的于歡因母親蘇銀霞遭十多名討債人以「陽具打臉」、「彈菸蒂」等方式辱罵毆打凌辱。于歡持水果刀「護母」，最終造成1死3傷。2017年2月，于歡一審因故意傷害罪被判無期徒刑。2017年6月，二審法院認定于歡屬防衛過當，改判有期徒刑5年。

津雲舉報報導，于歡說，出獄這一年感觸很多，也經歷了許多。自己也沒有想到這一年的改變能有這麼大，心態也發生了變化，平淡的、瑣碎的、細微的，生活中的一切，都變得格外讓人珍惜。

五年前因「刺死辱母者」的于歡，出獄一年後湊錢開店，他珍惜目前平淡的生活。（取材自微信）

怎麼做起了「店長」呢？于歡表示，自己出獄後中秋節在大街上擺攤賣月餅，當時在抖音 上直播不到十分鐘，一堆人慕名而來，幾十箱的月餅一晚上就賣光了。自己和姐姐又都喜歡吃小零食，後來就決定開一家小零食店，在親朋好友幫助下，湊齊了20萬元開了店。

「畢竟我身上有案子，有些工作根本就不好找，也有些地方單純只是看中我的名字，拿我來炒作的。」于歡透露，今年他找工作期間，就有好幾家公司希望他能簽約，定期直播帶貨，于歡不想自己被消費，婉拒了邀約。

「歡是我的名，萊客就是LIKE，歡喜並期待到來的客人。」于歡說，這個店名是自己與家人考慮了很久才最終決定的。11月5日，星期五，是歡萊客優選于歡店開業的第五天。「除了感恩和道謝，我能做的就是把這個店長做好，盡自己最大能力去幫助需要幫助的人，」于歡一直相信，上天對自己是眷顧的。

與大多數受關注的人一樣，于歡也面臨著各種各樣意想不到的煩惱。自從開了抖音號、今日頭條號做直播，每次直播都會碰到一些奇怪的人和事，有商業公司來要求談合作，有公司希望于歡能夠帶貨直播，有的只是需要與于歡合影、代言商品等。面對這些，于歡大多數婉拒，他認為，自己不算名人，自己並不想靠這個炒作，自己也不希望被別人炒作。

于歡說，真正讓自己思想改變的，還是今年和小伙伴去河南 賑災的事。真正讓自己由「被幫助」到「幫別人」。