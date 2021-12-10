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未按要求整改 「豆瓣」、「愛回收」App遭勒令下架

記者黃雅慧／北京10日電
「愛回收」(圖)、「豆瓣」App被勒令下架。(取材自36氪)
「愛回收」(圖)、「豆瓣」App被勒令下架。(取材自36氪)

社群網站豆瓣本月初才遭官方約談重罰，昨天App被勒令下架，理由是侵害用戶權益，而且迄今未按照要求完成整改。工信部昨表示，先前曾要求業者整改，其中共有106款App未完成整改，包括知名社群平台「豆瓣」、「愛回收」，將下架處理。

2005年上線的豆瓣網是中國文藝青年網路重鎮，向以自由討論風氣著稱，用戶超過2.3億。

工信部官方微信昨發布「關於下架侵害用戶權益App名單的通報」稱，11月3日針對App超範圍、高頻率索取許可權、非服務場景所必需收集使用者個人資訊、欺騙誤導使用者下載等違規行為進行檢查，並對未按要求完成整改的App進行公開通報。

通報稱，截至目前，尚有五款App未按工信部要求完成整改，包括「豆瓣」、「愛回收」、「唱吧」等均在其列，豆瓣牽涉的問題是「超範圍收集個人信息」。另有101款App未按各通信管理局要求完成整改，也遭下架。

知名平台「豆瓣」近年常被中國官方指控違規並進行懲處，據稱，今年6月，中國網信辦收到關於豆瓣的舉報高達26.8萬件，甚至超過了知乎、頭條、B站。而今年1月至11月，中國官方對豆瓣實施20次處置處罰，多次予以50萬元人民幣(約7.8萬美元)罰款，共累計罰款900萬元。

值得注意的是，App「下架」並非被禁用，而是讓用戶暫時無法使用，待相關公司內部整治過關後，仍能再度「上架」。

App 社群網站 微信

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