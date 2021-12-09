婚戀巨頭後台不設限洩隱私 紅娘靠作假包裝、見人開價

中國婚戀網站「世紀佳緣」再傳出洩露會員隱私惹議。（截圖自世紀佳緣官網）

中國最大婚戀網站「世紀佳緣」再度傳出爭議。根據澎湃新聞記者臥底查訪，發現世紀佳緣後台可以隨意查看用戶個人訊息。在報導刊出不久，世紀佳緣雖發出致歉聲明，但仍無法平息疑慮。

澎湃新聞報導指出，記者以應聘形式臥底進入世紀佳緣，經過半個月調查發現，該門店即為記者開通後台權限，且通過後台可以瀏覽用戶個人訊息，包括會員瀏覽的異性照片紀錄、聊天紀錄等等，並表示世紀佳緣此舉是為了對用戶進行「精準行銷」。

此外，澎湃新聞調查還指出，世紀佳緣存在部分銷售人員故意註冊成為其他婚戀平台會員或參加線下相親活動，以套取客戶資源等惡意競爭行為。

臥底記者調查發現，世紀佳緣存在五大問題：1.默許銷售人員隨意瀏覽用戶私密信息。2.聊天內容異常，當作沒看見。3.銷售紅娘專業身分全靠作假「包裝」。4.服務內容含糊不清，紅娘見人開價。5.紅娘當「托」曖昧撈客。

在媒體發布報導之後，世紀佳緣在其官微做出澄清。並提出三項整改，包括對於針對該門店店員深入學習公司規章，對調查中相關責任人按規定給予處罰，並開展保護會員資訊安全的培訓與教育 工作等。

不過，世紀佳緣的致歉聲明似乎未能平息民眾的疑慮。事實上，這並非世紀佳緣網第一次暴露侵犯隱私 、洩露數據的問題。世紀佳緣在2011年、2013年與2015年皆有傳出會員資訊外洩，導致收到其他平台與活動的邀約。

而2020年7月，中國工信部通報的58款侵害用戶APP中，世紀佳緣也在其列，在被要求整改的過程中，世紀佳緣仍持續有資安 缺口出現。

世紀佳緣於2003年10月8日於中國上海創立，據世紀佳緣官網顯示，目前網站有2.2億註冊會員。世紀佳緣與珍愛網、百合網、有緣網並稱中國四大婚戀網站。2015年12月，百合網全資子公司收購世紀佳緣，與百合網打包合併在新三板掛牌，並於2019年12月24日終止掛牌。