結伴尋親提過「我們嘴巴很像」到浙江家鄉才知是親兄弟

在嵊州市公安局與嵊州市公益志願者尋親協會的幫助下，三方兄弟終於正式見面了 。（取材自海報新聞）

兩位來自山東的40多歲男子彼此未曾謀面，但因都是被領養的，不知道自己的親生父母是誰，透過尋親的過程中兩人彼此搭上線，還一起結伴搭車到浙江見當地至親，兩人一路上相談甚歡。想不到，到了家鄉後，兩人不但見到自己的血緣至親，還發現他們倆竟是同一對父母生的親兄弟，讓他們感動得抱在一起痛哭。

海報新聞報導，今年45歲的許傳如家住山東省夏津縣，他很早就聽鄰裡說自己是被抱養來的，小時候也常常因此受到同齡人的排擠。許傳如很想知道親生父母是誰，但過程並不順利，直到2019年才意外得知自己可能來自浙江，於是向當地尋親組織申請協尋，並提交了自己的身分信息和血液採樣給當地警方調查。

今年11月，許傳如終於接到尋親組織的電話，被告知他本姓「喻」，老家在嵊州市三江街道缸窯村，親生父母雖已不在世上，但還有哥哥姊姊在嵊州。

就在許傳如動身前往浙江前，在嵊州尋親協會的牽線下，他加了另一位也是現居山東、親生父母在嵊州的袁先生的微信 ，兩人相約上周一起搭火車返鄉尋親。

許傳如事後回憶，「這是我第一次出遠門，還好一路上有這位兄弟照應」，他說自己不善言談，但面對比自己小兩歲的「同鄉」很快打開了話匣子，一路上二人聊得甚是投緣，他發現與袁先生有很多相似的經歷。

許傳如和袁先生抵達嵊州後，在公安 與尋親協會安排下與他們的親生大哥喻志軍和其他手足見面。見面後，喻志軍立刻激動地拉起「老五、老六」的手相握，兩人這才知道原來彼此就是親生兄弟。

袁先生驚喜大喊：「在路上我就和他說過，我們的嘴巴很像，我怎麼早沒有想到是一家人呢！哥！」兩人隨即激動地擁抱在一起。

喻志軍表示，當年家裡加上他共有六個孩子，但父母無力扶養全部人，只好忍痛將老五和老六陸續送到了山東給人領養。他說父親臨終前都還掛記著老五老六，要他一定要把弟弟們找回來，非常感謝嵊州警方和尋親協會讓他們一家團聚。