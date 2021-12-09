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這麼貴…撞壞地鐵1塊瓷磚要賠1800元 成都地鐵回應了

中國新聞組／北京9日電
被乘客電瓶車撞壞的瓷磚，已修補好了。（取材自紅星新聞）
被乘客電瓶車撞壞的瓷磚，已修補好了。（取材自紅星新聞）

一位女乘客的折疊電瓶車日前在成都地鐵車站內撞壞一塊瓷磚，事後被車站通知要賠償1800元（人民幣，下同，約285美元），引起該肇事乘客的質疑，一塊瓷磚怎麼這麼貴？但站方解釋，1800元包含了工人費用1300元，瓷磚本身加上運費為539元，工程前後花了四個小時才完成。

紅星新聞報導，有網友日前投訴，他在成都地鐵8號線川大望江校區站搭車，因為攜帶的折疊電瓶車失控，將車站C口一處瓷磚撞壞。事後他收到站方通知要賠償1800元，他覺得就算是加上工人費，也不太合理。

對此，成都地鐵解釋，本次維修作業十分複雜，需要拆除損壞瓷磚上方的所有乾掛瓷磚後，才可安裝新的瓷磚；而在拆除乾掛瓷磚的過程中，還有幾塊瓷磚被LED電子屏遮擋，因此屏幕也要一起拆除。而為了不影響地鐵運作，工人必須要在地鐵停開後才能施作，因此工人費用要算夜間費用；且因為拆除的瓷磚範圍最高超過兩公尺，連頂部裝飾條也需拆除，因此需要有登高證的專門作業人員，工程前後花了四個小時才完成。

成都地鐵說，夜間作業普通人工費用300元，3人合計900元；登高作業人員人工費用400元；人工安裝費用合計1300元。而瓷磚本身，其採購和運輸價格為539元。最終，總計1800餘元。

成都地鐵也表示，維保人員曾對乘客提出了乘客自行維修或委托他們維修兩種方案，該名乘客考慮後，選擇委托維保人員進行維修。

地鐵

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