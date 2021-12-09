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阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

豪砸34萬...以為買到心儀大車位 交付慘變「合租房」

中國新聞組／北京9日電
車位交付的情況。（取材自北京青年報）
車位交付的情況。（取材自北京青年報）

選房選車位是許多民眾的夢想，但民眾一位男車主為車子找了寬敞的「大套間」，結果交貨時卻變成了「合租房」，引發正反議論。

北青網報導，伍先生於2019年在蕭山招商聞博花城小區成為第一個選房選車位的人，在銷售人員的推薦下，花了約34萬元人民幣（約5.3萬美元）買下了心儀的大車位。

然而伍先生表示：「今年10月底，開發商交付的時候，我看到自己的車位旁邊突然多了個小車位，他們說這個車位不影響我進出，所以不肯刪去。」

伍先生的大車位旁緊貼了個小車位，但這個新增的車位是前期規畫圖紙和後期銷售圖紙上都沒有出現的「隱藏款」，車位是否經過審批、是否合法合規、用途是什麼都存在疑問。

據悉，小區共新增了五個車位，都沒有經過相關部門的審批通過，均為對相鄰車位業主無影響區域。小區表示，這些新增車位的用途主要供後期物業日常公共停車使用，不會對外出售和租賃；並且確認對這位業主日常停車沒有影響，所以也不會有補償措施。

有律師分析，新增車位是否撤銷，需要看是否經過合理合法合規的申請審批。如果是經過審批的，那麼車位留著，業主不能申請撤銷；如果是開發商私自增加的，業主可以起訴開發商。即使開發商的車位經過審批，也存在著侵犯業主權利。

伍先生的事情在節目播出後，許多聽眾也給出了他們的想法，部分網友認為這是小區業主想占便宜，還有民眾反應自家小區也有這種情況。

裝修時銷售拍的照片。（取材自北京青年報）
裝修時銷售拍的照片。（取材自北京青年報）

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