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岳母出殯 薄熙來與妻皆未奔喪 薄瓜瓜悼：男兒四海為家

中國新聞組／北京9日電
前重慶市委書記薄熙來岳母范承秀告別儀式，8日在北京解放軍總醫院西院告別廳舉行。（取材自微信）
前重慶市委書記薄熙來岳母范承秀告別儀式，8日在北京解放軍總醫院西院告別廳舉行。（取材自微信）

前重慶市委書記薄熙來岳母、中共開國少將谷景生遺孀范承秀上月在北京逝世，8日在北京的301醫院西院告別廳舉行遺體告別儀式。各界關切的薄熙來夫婦未現身弔唁。不過，網上照片顯示，薄熙來、谷開來與兒子薄瓜瓜敬獻的花圈擺在現場。目前流亡海外的薄瓜瓜悼念范承秀的文章也在網上曝光。

香港明報報導，北京消息人士指出，8日的告別儀式現場薄熙來夫婦並未現身，薄瓜瓜敬獻的花圈引人注目。花圈以紅玫瑰為主花，點綴白色的滿天星，輓聯寫著：「親愛的姥姥我們永遠愛你」、「瓜瓜敬輓」。

薄瓜瓜在父母被調查後，很長一段時間行事低調。8日，有知情人在網絡貼出薄瓜瓜悼念范承秀的悼文。在文中，落款為「瓜兒」的文章稱，「上次跟姥姥道別，本以為只是暫別數月，不料至今已有十年之久」。

薄瓜瓜稱，這些年常有人問他「想家嗎？」他心裡默念：「男兒四海為家，怎會小家碧玉的有想家一說？」然而，何為「家」？

文中又透露，11月23日，在范承秀彌留之際，薄瓜瓜與范「通了2個小時4分40秒的視頻」，但就沒有提到影片內容。 薄瓜瓜又稱，「我34歲第一次邁出沒有姥姥的一步，便為此一刻。我不知所措，是夢嗎？近年天涯咫尺，我已習慣過著看不到姥姥的日子；但我早晚念叨『爸、媽、姥、姨…』他們是我每日的牽掛，生活的嚮導，是『家』的體現」。

據外媒報道，薄瓜瓜於2016年獲得美國哥倫比亞大學法學博士學位，如今在加拿大一間公司擔任分析師。

另有港媒報導，范承秀雖是擁有80多年黨齡的中共老革命，但除了其離休單位中央組織部部長陳希，沒有其他現任中央領導人致送花圈。

報導指出，范承秀8日上午的告別式，前來弔唁的基本都是白髮老人，估計有上百人。致送花圈的除中組部長陳希，還有中央軍委原副主席遲浩田、中央軍委原委員于永波、李繼耐等退休將領。

薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）
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