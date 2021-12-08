13歲女被迫賣淫 嫖客心疼施救「自己也是人父」

13歲女生被救出時，身上傷痕累累。（取材自華商報）

陝西一名13歲少女休學在市區打工，被誘騙至西安陪酒，進而被迫「接客」，幸而遇到一名嫖客心疼她的遭遇，表示「自己也是孩子父親」，帶她逃離送回父親身邊，父親報案後，警方已立案調查。。

華商報報導，家住陝西某市的朱澤（化名）說，今年下半年，上初中的13歲女兒小愛（化名）因學習壓力大辦理休學，之後便在市區打工。

「孩子以前常去閨密家住，有時沒回家，我們也沒起疑心。」朱澤說，11月中旬，小愛雖然一直沒回家，但時常會用電話給她媽媽「報平安」。

12月5日凌晨，朱澤人在西安，一個陌生的外地號碼連續給他撥打五次電話，接通後他聽到了小愛的聲音，「爸爸救救我。」不一會兒，有名男子將孩子送到了他面前。「孩子說，半個多月前，她被人誘騙到西安，並強迫她接客。」送孩子過來的那個男人叫大海（化名），是團伙給女兒安排的客人，發現孩子是被強迫的，便救了她。

小愛透露，在市區打工僅一周左右，便被誘騙至去西安陪酒，進而被迫「接客」。小愛說，她來西安時，手機 弄丟了，團伙為了不讓自己家裡人報警，便時不時讓她用他們的手機給家裡報平安。

13歲女生被救出時，身上傷痕累累。（取材自華商報）

小愛說，他們會在晚上把她送到酒店，然後第二天6時接她回去，「他們脅迫我、毆打我。我記不清出去多少次，去了多少酒店。」

救下孩子的大海透露，在向指定帳戶支付1000元人民幣後，12月5日0時許，小愛來到了酒店房間。大海稱看到小愛後發現異常，問她是不是被人強迫。小愛哭訴並希望大海能帶她逃出去。大海後來讓小愛用他的電話聯繫父親，在確保周圍無人盯梢後，帶她離開酒店送到她父親的住處。

大海稱自己也是一個孩子的父親，得知小愛是未成年的孩子，且被強迫時，很心疼。