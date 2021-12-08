我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

13歲女被迫賣淫 嫖客心疼施救「自己也是人父」

中國新聞組／北京8日電
13歲女生被救出時，身上傷痕累累。（取材自華商報）
13歲女生被救出時，身上傷痕累累。（取材自華商報）

陝西一名13歲少女休學在市區打工，被誘騙至西安陪酒，進而被迫「接客」，幸而遇到一名嫖客心疼她的遭遇，表示「自己也是孩子父親」，帶她逃離送回父親身邊，父親報案後，警方已立案調查。。

華商報報導，家住陝西某市的朱澤（化名）說，今年下半年，上初中的13歲女兒小愛（化名）因學習壓力大辦理休學，之後便在市區打工。

「孩子以前常去閨密家住，有時沒回家，我們也沒起疑心。」朱澤說，11月中旬，小愛雖然一直沒回家，但時常會用電話給她媽媽「報平安」。

12月5日凌晨，朱澤人在西安，一個陌生的外地號碼連續給他撥打五次電話，接通後他聽到了小愛的聲音，「爸爸救救我。」不一會兒，有名男子將孩子送到了他面前。「孩子說，半個多月前，她被人誘騙到西安，並強迫她接客。」送孩子過來的那個男人叫大海（化名），是團伙給女兒安排的客人，發現孩子是被強迫的，便救了她。

小愛透露，在市區打工僅一周左右，便被誘騙至去西安陪酒，進而被迫「接客」。小愛說，她來西安時，手機弄丟了，團伙為了不讓自己家裡人報警，便時不時讓她用他們的手機給家裡報平安。

13歲女生被救出時，身上傷痕累累。（取材自華商報）
13歲女生被救出時，身上傷痕累累。（取材自華商報）

小愛說，他們會在晚上把她送到酒店，然後第二天6時接她回去，「他們脅迫我、毆打我。我記不清出去多少次，去了多少酒店。」

救下孩子的大海透露，在向指定帳戶支付1000元人民幣後，12月5日0時許，小愛來到了酒店房間。大海稱看到小愛後發現異常，問她是不是被人強迫。小愛哭訴並希望大海能帶她逃出去。大海後來讓小愛用他的電話聯繫父親，在確保周圍無人盯梢後，帶她離開酒店送到她父親的住處。

大海稱自己也是一個孩子的父親，得知小愛是未成年的孩子，且被強迫時，很心疼。

手機

上一則

WCBA賽事遭「墊腳」 江蘇球員骨折等20分鐘未見救護車

下一則

「親愛的」孩子回湖北老家團圓 奶奶抱著哭

延伸閱讀

快閃搶劫洛杉磯購物中心並用噴霧攻擊保安

快閃搶劫洛杉磯購物中心並用噴霧攻擊保安
駕車接送賣春女 華男被控重罪

駕車接送賣春女 華男被控重罪
合肥、西安爭當新能源車之都 搶技術、人才、資金

合肥、西安爭當新能源車之都 搶技術、人才、資金
專訪疑似美化強迫模特兒賣淫 JOOP！創辦人喬普道歉

專訪疑似美化強迫模特兒賣淫 JOOP！創辦人喬普道歉

熱門新聞

汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
中國大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，廁所門不知何故開著，自慰過程全被路過的學生拍了下來。（視頻截圖）

四川男大生戴VR在廁所「忘情摩擦」 門意外打開慘了

2021-12-02 09:00
被害者陳女生前照片。（取材自新京報）

廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑

2021-12-04 20:18

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心