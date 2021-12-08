江蘇數十城管粗暴「圍搶」老人甘蔗 網民：這是搶劫

江蘇南通數十名身著保安制服人員圍搶販賣甘蔗老人。（取材自九派新聞）

江蘇南通數十名身著「靜通市容」保安制服人員，日前將一名老人包圍，並將其販賣的甘蔗悉數「沒收」，老人急到失聲痛哭，事件引發廣泛關注。據悉，這群身穿制服的人員為當地市容服務外包公司人員，網民怒轟「執法也能外包，我真實開了眼了」、「土匪也有制服了？」、「這不是簡單粗暴的問題，這是搶劫！犯了搶劫罪。」

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據香港 01綜合內地媒體報導，事發於南通市三星 鎮，有當地村幹部表示，老人家中有兩畝地，主要靠賣甘蔗為生。老人的孫女張女士表示，老人今年73歲，平時在家務農，現在正是甘蔗收獲的季節，老人最近會騎單車從通州區川港鎮老家出發帶著甘蔗售賣，事發的三星鎮距離家不算太遠。

事件引發當地各部門關注，江蘇海門市委宣傳部微博 7日發布對事件的相關後續處理情況指，區紀委已介入調查事件，三星鎮政府將登門向老人致歉，並終止與南通靜通市容管理公司合作，將南通靜通市容管理公司列為黑名單，並根據合同條款對南通靜通市容管理公司進行相應經濟處罰。

對此，官媒央廣網亦發聲指，呵護小商小販的尊嚴和體面，這並非是對弱者的同情，而是基於一種城市對所有群體應該有的包容與温情。城市管理部門本就是與普羅大眾打交道最多的部門之一，自身需要不斷提升自身素質，需要在執法時體察與考量對方的切身處境。如果只是一「搶」了之，如此粗暴管理才真正影響市容，服務為民的理念又該如何說起？

據紅星新聞報導，今年4月，「靜通市容」人員所屬的江蘇靜通市容管理公司曾與海門區海門街道辦簽署委託協議，承包市容環境管理項目，費用總金額為人民幣2437萬餘元。而該項目曾被競標對手投訴不正當競爭。