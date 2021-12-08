我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝華埠71歲華翁當街遭開18槍致命 槍手疑隨機殺人

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

妖魔化? 中兒童打疫苗 紐時配這張圖 自家人也不挺

中國新聞組╱北京9日電
「紐約時報」一發了張中國兒童打疫苗的圖片，引發爭議。（網頁截圖）
「紐約時報」一發了張中國兒童打疫苗的圖片，引發爭議。（網頁截圖）

美國「紐約時報」刊發了一篇關於中國給少年兒童接種新冠疫苗的報導。然而，這篇報導中的一張圖片，卻引起了包括許多美國人在內的外國網民的強烈反感和批評。圖片中，一個兒童似乎正在慘叫著準備接種疫苗，旁邊還有幾雙打手在按著孩子的頭和臉。

環球網報導，從「紐約時報」在美國「臉書」和「推特」這兩大社交網站上的報導「翻車」的現場來看，許多外國網民認為，這樣的報導只會導致很多外國人，特別是外國兒童，也不敢再去打疫苗，進而影響到這些國家的疫苗接種工作。

報導指出，在「臉書」上，不少外國網民就表示這樣的圖片只會打消他們給孩子打疫苗的念頭。有人則直接斥責起了「紐約時報」的圖片選擇，稱這樣的圖片是在妖魔化兒童的疫苗接種工作，這必然會給許多國家的疫苗接種帶來巨大的困擾。有人更表示「紐約時報」的這種做法就是為了抹黑中國，給美國等防疫失敗的西方國家轉移矛盾。

在「推特」上，包括不少美國人在內的諸多外國網民，也同樣吐槽「紐約時報」的配圖，有的認為「紐約時報」的編輯記者「沒品味」；有的認為「紐約時報」的配圖是在打消人們打疫苗的積極性，給全世界的疫苗接種工作添亂；還有的人亦表示這家美國媒體就是故意選的這張圖，為的就是要抹黑中國。

一些「紐約時報」的讀者甚至選擇通過「取消訂閱」的方式抗議起了該報這種極為低級的做法。在如潮水般的批評下，「紐約時報」日前從這篇報導的「英文版」裡撤下圖片。

但有趣的是，在這篇報導面向港台和海外中文圈讀者的「簡體中文版」和「繁體中文版」裡，那張圖片起初卻並沒有像「英文版」那樣被移除，而是一度被保留到了12月7日的下午才被換掉。

紐約時報 疫苗 臉書

上一則

港媒：恆大曾送香港入境處高官禮物 價值超上限

延伸閱讀

沒接種禁上班 洛城113名消防員放無薪假 工會有話說

沒接種禁上班 洛城113名消防員放無薪假 工會有話說
COVID-19確診激增 歐盟衛生機構建議混打疫苗

COVID-19確診激增 歐盟衛生機構建議混打疫苗
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
俄勒岡擬祭室內公共空間永久口罩令 民眾反彈

俄勒岡擬祭室內公共空間永久口罩令 民眾反彈

熱門新聞

汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
中國大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，廁所門不知何故開著，自慰過程全被路過的學生拍了下來。（視頻截圖）

四川男大生戴VR在廁所「忘情摩擦」 門意外打開慘了

2021-12-02 09:00
被害者陳女生前照片。（取材自新京報）

廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑

2021-12-04 20:18

超人氣

更多 >
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
芝加哥華埠71歲華翁當街遭開18槍致命 槍手疑隨機殺人

芝加哥華埠71歲華翁當街遭開18槍致命 槍手疑隨機殺人
矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場
白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣
「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火