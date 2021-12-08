妖魔化? 中兒童打疫苗 紐時配這張圖 自家人也不挺

「紐約時報」一發了張中國兒童打疫苗的圖片，引發爭議。（網頁截圖）

美國「紐約時報 」刊發了一篇關於中國給少年兒童接種新冠疫苗 的報導。然而，這篇報導中的一張圖片，卻引起了包括許多美國人在內的外國網民的強烈反感和批評。圖片中，一個兒童似乎正在慘叫著準備接種疫苗，旁邊還有幾雙打手在按著孩子的頭和臉。

環球網報導，從「紐約時報」在美國「臉書 」和「推特」這兩大社交網站上的報導「翻車」的現場來看，許多外國網民認為，這樣的報導只會導致很多外國人，特別是外國兒童，也不敢再去打疫苗，進而影響到這些國家的疫苗接種工作。

報導指出，在「臉書」上，不少外國網民就表示這樣的圖片只會打消他們給孩子打疫苗的念頭。有人則直接斥責起了「紐約時報」的圖片選擇，稱這樣的圖片是在妖魔化兒童的疫苗接種工作，這必然會給許多國家的疫苗接種帶來巨大的困擾。有人更表示「紐約時報」的這種做法就是為了抹黑中國，給美國等防疫失敗的西方國家轉移矛盾。

在「推特」上，包括不少美國人在內的諸多外國網民，也同樣吐槽「紐約時報」的配圖，有的認為「紐約時報」的編輯記者「沒品味」；有的認為「紐約時報」的配圖是在打消人們打疫苗的積極性，給全世界的疫苗接種工作添亂；還有的人亦表示這家美國媒體就是故意選的這張圖，為的就是要抹黑中國。

一些「紐約時報」的讀者甚至選擇通過「取消訂閱」的方式抗議起了該報這種極為低級的做法。在如潮水般的批評下，「紐約時報」日前從這篇報導的「英文版」裡撤下圖片。

但有趣的是，在這篇報導面向港台和海外中文圈讀者的「簡體中文版」和「繁體中文版」裡，那張圖片起初卻並沒有像「英文版」那樣被移除，而是一度被保留到了12月7日的下午才被換掉。