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WCBA賽事遭「墊腳」 江蘇球員骨折等20分鐘未見救護車

中國新聞組╱北京8日電
江蘇女籃球員孫麗被對手「墊腳」導致骨折，哭聲響徹球館，但是等了20分鐘也沒有救護車將她送醫。（視頻截圖）
江蘇女籃球員孫麗被對手「墊腳」導致骨折，哭聲響徹球館，但是等了20分鐘也沒有救護車將她送醫。（視頻截圖）

中國女子籃球聯賽（WCBA）江蘇對戰大體協聯隊的比賽中，江蘇女籃隊員孫麗在一次投籃時被對手「墊腳」(犯規動作，指防守者在進攻者跳起投籃或上籃跳起後，把腳放對方腳下，致對方落地時因踩到腳受傷)導致腳踝脫臼、三處骨折及韌帶撕裂的重傷，現場直播一度暫停。

影音來源：YouTube

香港01報導，隊友胡鑫雨在微博發文表示，孫麗躺在地上一直哭嚎，哭聲響徹球館，但是等了20分鐘也沒有救護車將她送醫。

胡鑫雨在微博中質問，WCBA的後勤醫護保障「真的是在開玩笑」，受傷躺地接近20分鐘，卻沒有救護車前來將之送醫，「只有一個啥也不懂的持牌醫生、合著天天都是上班打卡？」她也怒斥對手：「都是清華北師大的『高材生』，致使球員受傷後，替補席還能笑得出來？？不明白是出於什麼心態。」

據此前報導，12月6日，WCBA官方發布公告，對FUSC聯隊21號隊員谷宜瞳給予通報批評，處個人罰款人民幣5000元（約787美元），停賽5場；對FUSC聯隊給予通報批評，處罰款人民幣1萬元。

不少網民回覆胡鑫雨的帖文，紛紛表示為事件感到憤怒。有網民表示：「這就是女籃的現狀嗎？這是中國的一級聯賽，可以說是最高規格的職業聯賽，但不管從公平公正的角度還是常規的安全保障來說，都很不專業」，也有人建議：「諮詢律師吧。看看是否需要起訴過失傷人」。

FUSC聯隊谷宜瞳（右前，黑衫），一腳踩到孫儷先落地的右腳。（視頻截圖）
FUSC聯隊谷宜瞳（右前，黑衫），一腳踩到孫儷先落地的右腳。（視頻截圖）

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