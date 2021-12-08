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遭寶馬司機打到失聰 拄拐男：我懂法不還手 但絕不私了

中國新聞組／北京8日電
江蘇昆山一寶馬車主掌摑拄拐男子事件，獲廣泛關注。（取材自極目新聞）
江蘇昆山一寶馬車主掌摑拄拐男子事件，獲廣泛關注。（取材自極目新聞）

江蘇昆山一小區4日發生寶馬車主因道路通行問題掌摑拄拐男子事件，影片在網上公開後引發廣泛關注。被打的顧先生出現失聰，頭疼等症狀，耳膜穿孔鑒定為輕傷，他6日發表聲明自己懂法律所以沒還手，「不會私了，堅決走法律程序」。

來源：YouTube

極目新聞報導，昆山市公安局5日發布警情通報稱，12月4日12時24分，該局接報和興東城小區內發生一起打人警情。經查，兩名車主因道路通行問題發生爭執，在小區內逆行的張姓車主以掌摑形式對另一顧姓車主進行毆打。警方已受理案件，嫌疑人已被依法控制，相關調查工作正在進行中。

被打的顧先生回憶，5日雙方發生口角時，第一時間就是想下車跟對方理論，但沒想到對方會動手打人。「我也是懂法的人，如果我還手了，那我們就是互毆了。」顧先生稱，當時自己的腳打了石膏，沒有拐杖的話站都站不穩，也沒辦法還手。「我當時很冷靜，就讓我老婆報警，沒想到報警之後，他又追過來打我」。

顧先生的太太李女士稱，打人的司機與他們住在同一小區，當時對方在小區逆向行駛，兩車僵持不下。在她報警後，眼前排在後方要進小區的車越來越多了，對方才往後退，最後讓顧先生的車和後面的車都進來了。

李女士拍下對方掌摑先生的畫面，她還聽見對方說「我就打了怎麼樣」。但在他們等警察到場時，對方姿態放低、後悔的說「這個事情真的是我太衝動了」。

顧先生因耳膜穿孔已初步鑒定為輕傷，目前其他暫無大礙。（取材自極目新聞）
顧先生因耳膜穿孔已初步鑒定為輕傷，目前其他暫無大礙。（取材自極目新聞）

顧先生說，5日晚他因為頭痛再次到醫院做了檢查。除了耳膜穿孔外，他被打的背上比較疼，手臂無法抬起，還有些頭暈。當晚從醫院出來後，警方通知他再次到派出所進行筆錄，並做了初步的傷情鑒定。

民警告知顧先生，寶馬車司機已經被控制。而顧先生稱他現在要做的事情是在家裡把傷養好，然後堅決不私了，走法律程序，懲戒罪惡，告誡後來人。

警察 公安 YouTube

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