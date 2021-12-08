渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

近日，社交軟件出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，引起一波熱烈討論。

自媒體「南門看客」報導，文章寫到，大三那年，女孩跑去找兼職，辛辛苦苦勞動一天只拿到80元人民幣（約12.5美元），看著同伴隨便跟父母撒個嬌，一件件奢侈品就到了手，她羨慕、她也想要。其實，她能理解父母的難處。但對高消費的追求，沖昏了她的頭腦，最終她選擇了「彎道超車」，被一個男人包養。

包養對象轉給了她3333元，女孩接受了他的請求。她說：「你先去開房，下課我就來」。自從有了包養費，女孩稱，「我有錢了，就可以買我想買的東西，不用再考慮、心疼，更不用再辛辛苦苦省錢了。」

只要兩小時，就能拿到一個月的生活費，這讓女孩高興了。但「被包養」真的能如此踏實嗎？

兩小時就拿到一個月生活費的女孩，最後染上了性病，也被包養對象的妻子捅破了簍子，扯下了那塊遮羞布。因為被包養，女孩的學業也受到了影響。就這樣，她拿到了自己想要的，也失去自己所愛的，交往三年的男友知道後，最終選擇了和她分手。

女孩說，後來的她一個人孤苦伶仃，仰望校園的天空感嘆，「苦讀四年大學，我現在什麼都沒了」。

網上也有許多曾被包養的女孩分享故事，有女孩被老闆包養，遭拍下親密影片淪為「性玩物」；也有女孩被包養的「乾爹」牽扯到有關毒品 的案件中；更有女孩為包養對象打胎了三次，再也無法生育。

網友紛紛留言討論，有人說「很多女生以為包養是划算交易，後悔都來不及」，也有人說，「包養是世界上最為虧本的買賣」、「不小心就賠上了一生啊」。