劣跡藝人惹禍？「親愛的」小孩終回家 女主趙薇卻無聲

電影「親愛的」原型人物，失蹤被拐14年的小孩孫卓終於回家，但中國媒體卻隻字未提片中女主角趙薇。（取材自微博）

電影 「親愛的」原型人物，失蹤被拐14年的小孩孫卓終於回家，電影片方、導演 陳可辛與主演黃渤、張譯都發文祝福孫海洋找到兒子，但中國媒體報導這起受外界矚目多年的認親案，卻隻字未提片中女主角趙薇 ，網友聯想恐與趙薇被列入「劣跡藝人」有關。

中國日前強力整頓演藝圈，趙薇因一連串「辱華」舉動，8月26日傳出被列入「劣跡藝人」名單，不僅微博超話消失，連代表作「還珠格格」演員表也遭除名，外界研判與浙江官場大地震、中共官方全面整肅有關。

孫卓被拐14年後尋回，中國媒體大都側重報導尋獲孫卓的過程，並聚焦孫與家人重逢相擁而泣的感人情節，但對趙薇參與「親愛的」飾演失蹤兒的母親，與現今孫卓被尋獲後她的反應，媒體似乎集體把趙薇的聲音失蹤了，不見任何報導，外界無從得知趙薇想法。

孫卓終於和家人團圓，「親愛的」劇組都發出賀文，電影導演陳可辛在朋友圈發文稱，「收到很多朋友的信息，看到孫海洋一家團聚的新聞片段，一下淚崩， 為他高興。這個消息比電影的任何片段都更感動」。

主演張譯則說，「孫海洋兄是我的角色韓德忠的原型人物，想起初次見面那天，他的痛苦令自己完全不知道能說些什麼。「親愛的」為我們收穫了觀眾，帶來榮譽，也讓自己一直牽掛着他的兒子。今天，終於！哭着看完直播，五味雜陳，最想說的話是，祝賀孫海洋一家終獲

團圓，願天下無拐，感謝人民警察！」

片中另一主演黃渤興奮地表示，「太好！太好！拍攝時體驗生活看到的歷歷在目，願天下無拐！」

但女主角趙薇呢？卻不見中國媒體報導，也未見趙薇貼文。外界不禁好奇，到底趙薇在哪？有什麼看法？目前仍留下未解的答案。