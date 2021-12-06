趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇 、黃勃2014年主演的熱門電影 「親愛的」改編自真實打拐故事，片中描述孩子被拐後，父母的痛苦與數年追尋讓無數觀眾潸然淚下。如今電影原型孫海洋在6日傳來好消息，他失散多年的兒子孫卓已經找到人了，父子將在深圳認親。

齊魯晚報報導，孫海洋與兒子孫卓DNA 比對成功，孩子從山東趕往深圳。2007年當時才4歲的孫卓被人用玩具車拐走，孫海洋尋子14年後，故事終於迎來團圓。

今年已經18歲的孫卓表示，小時候姊姊就經常開玩笑自己是被撿來的，後來才發現是真的，太詭異了。「我姊和我(養母)長得很像，但是我和我（養母）就長得不像。」他說很謝謝親生爸媽找他十幾年。

此前報導指出，孫海洋夫妻倆多年來除了經營包子店，有空就會整理志願者們發來的線索，找尋有關孫卓的相關信息。「我心裡也知道基本沒啥用，可每一條都不能放過，萬一真碰上呢！」孫海洋說，兒子被拐後，因為不想面對周圍的熟人和鄰居，他就搬了家，但始終留在深圳，他害怕一旦有天孫卓回來，找不到家。

孫海洋曾說過，「我找孩子了十多年，心裡已經沒了仇恨，我知道拐賣孩子不僅僅是一個人或是一個團伙的問題，還牽扯到買賣雙方、市場等很多複雜情況。我和家人都明白，這麼久的分別，孫卓的生活習慣和環境可能已經與我們不同。我們不一定非要他回家，作為爸爸媽媽，只希望知道孩子的下落，能親眼看見他幸福才安心。」