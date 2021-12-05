賣8元燴麵定價太低被掌摑 6人付5200挺「羊肉哥」

孫合理的8元燴麵店。（新京報／受訪者供圖）

河南鄭州 的一家羊肉燒烤店老闆孫合理，因十多年來免費為弱勢群體的殘疾人、環衛工人送羊肉，成了網路紅人，並被稱為「羊肉哥」。近日羊肉哥所開的「八元（人民幣，下同，約1.25美元）燴麵店」因定價低遭陌生人「踢館」，他還被掌摑，緊接著，竟有年輕人吃八元燴麵悄悄付5200元，「老闆全網尋人」讓小店再上微博 熱搜。

來源：YouTube

新京報報導，孫合理的燴麵館在顯眼的位置張貼著「免費吃麵」的告示寫著：免費吃麵，老式燴麵八元一碗，不圖掙錢，只為傳遞愛心弘揚正能量；環衛工、農民工、65歲以上老人五元一碗；重度殘疾人，低保戶五保戶等特殊群體三元一碗。

孫合理說：「我不圖回報，只希望您以後記得也能幫助一些身邊困難的人。」

八元燴麵。（新京報／受訪者供圖）

在鄭州，一碗燴麵大多十幾塊，孫合理只賣八元，一天，一個年輕人上門對著他一頓臭罵：「八塊錢的麵，你安的什麼心？」不久，又有人站在路邊對他怒斥：「八塊的麵，你害了多少人？」「我讓你這個店開不下去！」孫合理還遭一名藍衣男子掌摑。

那次衝突過後，「老板疑因八元燴麵遭同行毆打」登上了微博熱搜，孫合理收到了來自全國各地網友的問候和關心。11月22日，孫合理從派出所回到店裡時，發現很多顧客在店內自己動手下麵吃，還有人幫著收碗。「我那時候看著，真的特別感動。」

不止是這樣，那天，一個戴著黑色棒球帽的男子總共六個人，一人吃了一碗，卻給了5200元，說要把剩下的錢折算成麵，送給老人和孩子吃。」孫合理通過媒體希望能找到這些年輕人，讓他們見證他們留下的錢換成麵和肉送出去。