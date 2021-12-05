男吃湘菜被辣到摔杯求免單 網譏霸王餐新招

服務員表示可以送點果汁，沒想到男子卻變本加厲，直接桌子一拍，拿起桌子上的杯子就摔在了地上，並吼道：「你這還是掙錢重要。」（取材自西部決策）

湘菜（又稱湖南菜）以辣味豐富著稱，但近日湖南長沙卻有一行人聚餐時，因為被辣到打了數個噴嚏，而要求餐廳免單，在餐廳工作人員表明無法免單，願意贈送果汁以解決問題時，其中一男子竟拿起杯子摔在地上後，一行人揚長而去。

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綜合媒體報導，現場視頻顯示，當天有六人在長沙一間湘菜館用餐時，點了一桌子的菜。在吃飯的過程中，其中一男子卻因菜品過辣，同行人接連打了好幾個噴嚏而發怒，竟呵斥服務員稱飯菜太辣了，沒法吃。他認為飯店做的不合理，於是就要求免單。

隨後，服務員表示可以送一些飲料，但是該男子卻更加惱火，「你是覺得我吃不起一個飲料？還是怎麼的。」並質問道：「我現在是問你，我們剩下那麼多，你怎麼處理？」

服務員再次表示，可以送點果汁。沒想到男子卻直接桌子一拍，拿起桌子上的杯子就摔在了地上，並吼道：「你這還是掙錢重要。」接著一行人不付款就怒氣沖沖地離開了。

男子最後不付款就怒氣沖沖地離開了。（取材自新聞坊）

事件登上微博 熱搜，網民熱議：「這不就是吃不起嗎，吃湘菜不知道辣嗎」、「新的吃霸王餐技巧，去川渝菜館吃飯說辣，去上海菜館說甜，去北方菜館說鹹，去海鮮菜館說腥。找一個壯實的發脾氣摔杯子，一個接戲的邊扶邊勸邊往外走。你學會了麽」。