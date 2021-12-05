我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人民日報：台灣關係法「非法無效」 北京自始反對

封面故事／一元店進駐社區 民眾又愛又恨

男吃湘菜被辣到摔杯求免單 網譏霸王餐新招

中國新聞組／北京5日電
服務員表示可以送點果汁，沒想到男子卻變本加厲，直接桌子一拍，拿起桌子上的杯子就摔在了地上，並吼道：「你這還是掙錢重要。」（取材自西部決策）
服務員表示可以送點果汁，沒想到男子卻變本加厲，直接桌子一拍，拿起桌子上的杯子就摔在了地上，並吼道：「你這還是掙錢重要。」（取材自西部決策）

湘菜（又稱湖南菜）以辣味豐富著稱，但近日湖南長沙卻有一行人聚餐時，因為被辣到打了數個噴嚏，而要求餐廳免單，在餐廳工作人員表明無法免單，願意贈送果汁以解決問題時，其中一男子竟拿起杯子摔在地上後，一行人揚長而去。

來源：YouTube

綜合媒體報導，現場視頻顯示，當天有六人在長沙一間湘菜館用餐時，點了一桌子的菜。在吃飯的過程中，其中一男子卻因菜品過辣，同行人接連打了好幾個噴嚏而發怒，竟呵斥服務員稱飯菜太辣了，沒法吃。他認為飯店做的不合理，於是就要求免單。

隨後，服務員表示可以送一些飲料，但是該男子卻更加惱火，「你是覺得我吃不起一個飲料？還是怎麼的。」並質問道：「我現在是問你，我們剩下那麼多，你怎麼處理？」

服務員再次表示，可以送點果汁。沒想到男子卻直接桌子一拍，拿起桌子上的杯子就摔在了地上，並吼道：「你這還是掙錢重要。」接著一行人不付款就怒氣沖沖地離開了。

男子最後不付款就怒氣沖沖地離開了。（取材自新聞坊）
男子最後不付款就怒氣沖沖地離開了。（取材自新聞坊）

事件登上微博熱搜，網民熱議：「這不就是吃不起嗎，吃湘菜不知道辣嗎」、「新的吃霸王餐技巧，去川渝菜館吃飯說辣，去上海菜館說甜，去北方菜館說鹹，去海鮮菜館說腥。找一個壯實的發脾氣摔杯子，一個接戲的邊扶邊勸邊往外走。你學會了麽」。

微博 YouTube

上一則

習近平稱要完善全球治理體系 國際關係民主化

下一則

鍾南山談Omicron：堅持「動態清零」不害怕

延伸閱讀

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
糖城廣場1月29日辦春節園遊會及美南精品美食文化節

糖城廣場1月29日辦春節園遊會及美南精品美食文化節
歌手千百惠接受中媒專訪 喊「我原本就是中國人」

歌手千百惠接受中媒專訪 喊「我原本就是中國人」
笛子與口琴（一一）

笛子與口琴（一一）

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
中國大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，廁所門不知何故開著，自慰過程全被路過的學生拍了下來。（視頻截圖）

四川男大生戴VR在廁所「忘情摩擦」 門意外打開慘了

2021-12-02 09:00

超人氣

更多 >
劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元
種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相
沒逃亡？密州校園槍手父母躲到底特律 離邊界僅1哩

沒逃亡？密州校園槍手父母躲到底特律 離邊界僅1哩
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究