快遞應配送到府卻未送上樓 老人搬運樓梯間猝死

老人取回快遞途中的監控畫面。（新京報視頻截圖）

重慶一位79歲的老人近日因為快遞未送上門而下樓取件，結果在搬運上樓途中不幸猝死 ，引發熱議。

快科技報導，監控視頻顯示，當天老人到路邊取件，接著抱著快遞上樓。死者女兒稱，當時母親看到父親倒在了四樓和五樓的樓梯間轉角處，快遞就丟在地上，老人搶救無效死亡。

快遞面單顯示，配送方式為送貨上樓，包裹重約22斤，而老人家位於六樓。死者家屬認為，快遞員送貨未盡責，快遞公司應對老人的猝死承擔責任。

快遞公司回應稱，快遞員與客戶電話溝通時，客戶明確表明主動下樓取貨，快遞員的操作符合公司流程，公司已派人與家屬溝通對接。

紅星新聞報導，此事件中，快遞公司所稱的「客戶明確表明主動下樓取貨」雖是事實，但只是「部分事實」。快遞員在與客戶的通話中，僅表明了自己所在方位，對於是否送貨上樓，卻未繼續說出，只要有一般社會常識的人，恐怕都不難聽出言外之意。

如果事前家人沒有明確告知老人快遞為送貨上樓，老人電話裡表示自己下樓取貨，也是在不知情的情況下作出的回應。不管怎麼說，快遞員都存在未提醒告知送貨上樓的失職，做法存有瑕疵。