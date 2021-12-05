中國節目盜圖 素人一頭濃髮「變禿頭」 當事人傻眼

網友「白蘇艾」稱自己的照片被節目盜用。（取材自微博）

中國推理綜藝節目「名偵探學院」推出第五季，主打尋寶解謎。節目近日播出第二集，卻被網友指出「盜用素人照片」，而且還把照片裡的人P成禿頭，引爆許多觀眾不滿抨擊。

澎湃新聞報導，網友「白蘇艾」發文稱，「名偵探學院」用了他的照片還P成了禿頭。「我頭髮尚且濃密，謝謝大家的關心，不想有太多關注，其實我只是一個想證明自己沒有禿頭的讀書人罷了。」

「白蘇艾」稱，自己平時不太看芒果tv的節目，是朋友在看綜藝時覺得這張照片很像他，截圖轉發給他，結果他發現就是自己，並且照片被處理成禿頭的樣子。

3日晚，涉事節目的製片人在微博 致歉，由於節目道具組擅自搜索、合成、使用網路圖片，又疏於檢查，導致了「白蘇艾」飽受困擾，對其形象和聲譽造成了不良的影響，真誠地向「白蘇艾」和愛護「名偵探學院」的廣大學分鄭重道歉。

據中國青年報此前報導，今年2月份播出的「明星大偵探」中，節目組擅自使用了美國流行天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）和美國女演員法蘭西亞瑞莎（Francia Raisa）當年進行腎移植手術後拍的照片，並把節目常駐嘉賓何炅和撒貝寧的頭P了上去。此舉引發廣大網友批評並被罵上熱搜。節目組發布道歉聲明並刪除了相關內容。

上海大邦律師事務所律師丁金坤認為，節目組在未經許可的情況下，使用他人照片，已涉嫌侵犯肖像權，須賠禮道歉、恢復名譽、賠償損失。