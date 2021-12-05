安徽男童被擄扔下樓殺害 家屬懷疑孩子「曾被下藥」

有目擊者稱，事發時男童先掉到一樓玻璃雨棚，玻璃被砸出洞。（取材自南方都市報）

安徽省合肥市廬陽區一名葛姓母親11月28日帶15個月大的兒子去蛋糕店買蛋糕，葛女選蛋糕時視線離開兒子才1分鐘，兒子就被一名董姓婦人擄走，十多分鐘後，有人目擊稱，董女將男童從大樓扔下，男童送醫後不治。男童家屬昨天說，男童平時不會輕易跟陌生人走，懷疑孩子被下藥。

綜合媒體報導，認識兇嫌的居民稱，董女「精神不太正常」、「經常自己自言自語」。

目擊者稱，男童當時穿著連帽的棉襖躺在地上，想哭但哭不出來。（取材自南方都市報）

監視器畫面顯示，男童當時被一名女子抱上肩膀後帶離蛋糕店，警方還沒找到人就傳出男童墜樓消息。目擊者鍾女回憶，男童掉下來當時穿著連帽的棉襖，未見到明顯血跡，男童想哭但哭不出來，表情很難受。

「當時110到了，孩子右側臥面對半蹲的民警，左手向民警伸著，五指張開，就是那種很渴望想要民警抱的意思，手伸著的時候都在抖。因為我也是媽媽，所以我知道孩子是什麼感受。」這名目擊者說。

墜亡男童的堂哥表示，男童送醫後，「當時孩子還躺在床上喊媽媽找媽媽，聲音特別小，眼睛還有一點點神。」但等到轉院時，已經沒了呼吸心跳。警方隨後逮捕並拘留擄童的董女。

堂哥稱，男童平時很乖，不會輕易跟陌生人走，家人在查看監控後懷疑孩子被下藥，「從事發地監控錄像看，女子一直在路上搜尋孩子，伺機下手，最後表弟不幸成為了她的目標。」