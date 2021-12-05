天降菸蒂燙穿嬰兒車頂 全大樓驗DNA揪出禍首

四川瀘州某小區，一個未熄滅的菸頭從天而降，把嬰兒車頂燙穿。（視頻截圖）

四川瀘州市一名母親日前推著嬰兒車在小區散步時，一個未熄滅的菸蒂忽然從天而降，掉落在嬰兒車的車頂，當場把車頂燙穿，事件經媒體報導後引來關注。警方獲報後展開大規模搜查，並對整棟大樓所有居民鑑定DNA ，果真鎖定一名男子。犯案男子最終在龐大的壓力下向警方投案。

央視新聞報導，四川瀘州龍馬潭區公安 分局安寧派出所日前接獲一名母親報案，指一個未熄滅的菸蒂從天而降，掉落在嬰兒車上把車頂燙穿，所幸她及時發現，才未對車內嬰孩造成傷害。該母親覺得這種行徑非常惡劣，報案要求民警一定要揪出肇事者。

民警調閱監控攝像、詢問目擊者，仍不能鎖定肇事者，於是展開大規模搜查，並對該小區所有居民進行DNA鑑定。12月1日，警方從菸蒂檢測 出一名男性DNA。最終，犯案男子於2日晚上向警方投案。

安寧派出所對向亂丟菸蒂男子進行批評教育。（視頻截圖）

這名和推嬰兒車媽媽住同一小區的65歲男子，承認菸蒂是自己所丟。男子表示，他長期在農村生活，加上家裡反對吸菸，於是隨手從窗戶把菸蒂丟下樓，他向受到驚嚇的母親誠懇道歉，並保證從此戒菸。經過比對，確認菸蒂的DNA與這名男子相匹配。

新京報報導，今年3月1日起，高空拋物正式入刑，情節嚴重的處一年以下有期徒刑、拘役或者管制。