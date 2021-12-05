我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

天降菸蒂燙穿嬰兒車頂 全大樓驗DNA揪出禍首

中國新聞組／北京5日電
四川瀘州某小區，一個未熄滅的菸頭從天而降，把嬰兒車頂燙穿。（視頻截圖）
四川瀘州某小區，一個未熄滅的菸頭從天而降，把嬰兒車頂燙穿。（視頻截圖）

四川瀘州市一名母親日前推著嬰兒車在小區散步時，一個未熄滅的菸蒂忽然從天而降，掉落在嬰兒車的車頂，當場把車頂燙穿，事件經媒體報導後引來關注。警方獲報後展開大規模搜查，並對整棟大樓所有居民鑑定DNA，果真鎖定一名男子。犯案男子最終在龐大的壓力下向警方投案。

央視新聞報導，四川瀘州龍馬潭區公安分局安寧派出所日前接獲一名母親報案，指一個未熄滅的菸蒂從天而降，掉落在嬰兒車上把車頂燙穿，所幸她及時發現，才未對車內嬰孩造成傷害。該母親覺得這種行徑非常惡劣，報案要求民警一定要揪出肇事者。

民警調閱監控攝像、詢問目擊者，仍不能鎖定肇事者，於是展開大規模搜查，並對該小區所有居民進行DNA鑑定。12月1日，警方從菸蒂檢測出一名男性DNA。最終，犯案男子於2日晚上向警方投案。

安寧派出所對向亂丟菸蒂男子進行批評教育。（視頻截圖）
安寧派出所對向亂丟菸蒂男子進行批評教育。（視頻截圖）

這名和推嬰兒車媽媽住同一小區的65歲男子，承認菸蒂是自己所丟。男子表示，他長期在農村生活，加上家裡反對吸菸，於是隨手從窗戶把菸蒂丟下樓，他向受到驚嚇的母親誠懇道歉，並保證從此戒菸。經過比對，確認菸蒂的DNA與這名男子相匹配。

新京報報導，今年3月1日起，高空拋物正式入刑，情節嚴重的處一年以下有期徒刑、拘役或者管制。

DNA 公安 檢測

上一則

安徽男童被擄扔下樓殺害 家屬懷疑孩子「曾被下藥」

下一則

快遞應配送到府卻未送上樓 老人搬運樓梯間猝死

延伸閱讀

洛縣警長拒用華商快篩劑 指FBI稱廠商疑受控中國政府

洛縣警長拒用華商快篩劑 指FBI稱廠商疑受控中國政府
摩天大樓玩倒立？紐約「肯定塔」將成西半球第二高大樓

摩天大樓玩倒立？紐約「肯定塔」將成西半球第二高大樓
62年前懸案 華州9歲女童遇害靠DNA偵破 兇手1970年死了

62年前懸案 華州9歲女童遇害靠DNA偵破 兇手1970年死了
曼哈頓時報廣場附近大樓起火 濃煙吞噬建築 7人受傷

曼哈頓時報廣場附近大樓起火 濃煙吞噬建築 7人受傷

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元