廣東女遭迷姦藥致死 早洩上司只判無期 律師解讀…

被害者陳女生前照片。（取材自新京報）

廣東省今年初發生一起「下藥性侵 死亡」事件，一名23歲的女子遭39歲的上司下藥迷暈企圖性侵，過程中女子死亡，當地法院近日判定強姦罪名成立，判處男子無期徒刑。

澎湃新聞報導，39歲的彭姓男子有性功能障礙，平常愛看迷姦的色情影片、網購情趣用品。今年1月，他邀約剛失戀的下屬陳女吃宵夜，並隨身攜帶了有麻痺功效的麻醉藥與情趣用品。

彭男向法院供稱，當天他與陳女飲啤酒後，一起到公寓酒店打算發生關係，但因他「早洩」，陳女就自行入睡，但彭男不甘心就這樣結束，於是用麻醉藥迷暈了睡著的陳女，打算再次發生性關係，但又因無法勃起而未能得逞。

報導說，隔日清晨5時許，彭男發現陳女昏迷不醒，因懼怕事情敗露，出門將麻醉藥和情趣用品丟棄後，向警方報案說陳女「醉酒不醒」，醫護人員到場後證實陳女已經死亡，警方逮捕了彭男。屍檢報告顯示，陳女因七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。

彭男對法院辯稱，他買這種麻醉藥是為了提升性慾，「我知道七氟烷是麻醉藥，但不知道用多少量會致人死亡，也不知道七氟烷會致死。」

但佛山中等法院認為，彭男使用麻醉藥企圖迷暈女子，屬「剝奪性自主權」，加上還造成了女子死亡，「社會影響極壞，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲」，因此判處彭男無期徒刑，剝奪政治權利終身。

判決書顯示，彭男及辯護人曾提出，被害人陳女自願發生性行為，彭男的行為不構成強姦罪，即使構成強姦罪也是強姦未遂的意見。該辯護意見未被法院採納。

另據橙柿互動報導，彭某迷姦同事，手段惡劣，為何沒有適用死刑？有律師認為，依據本案目前已知的公開信息，彭某對被害人死亡的結果在主觀上應該是過失，而非故意，至少不是直接故意，也就是說彭某對被害人死亡結果並非積極追求、希望發生的態度。在這種情況下，一審法院沒有適用死刑，也是合適的。

來源：YouTube