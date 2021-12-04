我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州校園槍手父母底特律落網 送槍還忽視警訊

「以後你家快遞我買了」快遞員洩憤 當面踩碎客包裹

中國新聞組／北京4日電
中通快遞。(取材自界面新聞)
中通快遞。(取材自界面新聞)

日前，上海浦東新區市民宋女士因中通快遞員送錯包裹雙方協調未果，向商家投訴，快遞員一氣之下將包裹當著宋女士面踩碎，並揚言「以後你家快遞我買了」。對此，宋女士表示非常不滿。 中通快遞方面3日表示，已將該快遞員開除並罰款。

來源：YouTube

海報新聞報導，宋女士家住浦東新區濰坊路小區。 11月23日，其丈夫在網上購買一包餅乾，但包裹並未按時送到她家。 11月25日，宋女士收到同小區居民電話，稱中通快遞員將包裹送錯，讓她盡快與快遞員聯繫，將包裹取走。

於是宋女士聯繫快遞員，對方則聯繫她自己到鄰居家取。宋女士認為，是快遞員將包裹送錯，理應由他們將包裹取回並送到指定地點。但雙方並未就該問題達成一致。

快遞小哥當著客戶的面把快遞踩碎。(視頻截圖)
快遞小哥當著客戶的面把快遞踩碎。(視頻截圖)

隨後，宋女士向商家投訴該快遞員。次日，被投訴快遞員帶著包裹出現在宋女士門口，當面將其包裹踩碎，並稱「以後你家快遞我買了」。同時，宋女士跟隨該快遞員下樓以後發現了更令其生氣的一幕，另有她的兩個包裹也被踩碎。

快遞小哥送貨上門。(視頻截圖)
快遞小哥送貨上門。(視頻截圖)
 

於是，宋女士果斷報警，並且電話聯繫中通客服反映 ，「希望中通公司能就此事向我道歉，並且按照相關規定退一賠一。」但中通當面表示，只能按照遺失物品標準賠償。理由是已經按照快件丟失程序，已向商家賠付，因此並不予再向宋女士做二次賠付。

快遞小哥送貨上門。(視頻截圖)
快遞小哥送貨上門。(視頻截圖)

「你不是賠付我，你是賠付商家，你把錢賠給商家了，我還是沒有拿到這個東西。我就說你們定性不對，(故意損壞)不能和一般遺失破損不小心弄的(混起來)，你們公司處理方式不對的。」宋女士則認為，快遞包裹是人為有意破壞，不應該參照遺失物品來賠償。

隨後又有客服人員與宋女士溝通，稱涉事快遞小哥是名臨時工，公司對他進行了罰款並開除。 「我只知道每一個單號都給他罰款200元(人民幣，約31美元)，他被公司給開除了，我們外派的比較多，沒有正規培訓好。」客服人員稱。

宋女士認為，罰錢，甚至給開除了，他們這是在激化矛盾，很簡單粗暴。

12月3日，中通快遞表示，他們將向宋女士道歉，快遞員送錯快遞地址產生的投訴，只要按照約定完成派送就不會有罰款。而對於涉事快遞小哥，他們將進行內部培訓，完成培訓後，仍可上崗。已經與宋女士約好去派出所調解，並當面道歉。

被踩壞的快遞。(視頻截圖)
被踩壞的快遞。(視頻截圖)

YouTube

上一則

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

延伸閱讀

噁…美團外送員尿麻辣燙還搖勻 客人全吃下肚

噁…美團外送員尿麻辣燙還搖勻 客人全吃下肚
聖谷首個遊民屋落成 安置三個月過渡

聖谷首個遊民屋落成 安置三個月過渡
鄰居遛狗不牽繩起紛爭 武漢女「拿命控告」竟這樣做

鄰居遛狗不牽繩起紛爭 武漢女「拿命控告」竟這樣做
鮑爾溫公園遊民安置小區落成 生活設施齊全

鮑爾溫公園遊民安置小區落成 生活設施齊全

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
23歲遼寧女孩施艾彤見老奶奶倒掛在樓下的窗台上，她翻出窗戶，身著睡衣在寒風中，緊抱老人半小時，直到消防員趕到現場救下兩人。（視頻截圖）

老奶奶墜樓倒掛 她零下10度寒風中緊抱半小時

2021-11-27 09:00

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
通膨壓力大 中產階級家庭也到一元店消費

通膨壓力大 中產階級家庭也到一元店消費
許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　