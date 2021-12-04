她將200萬現金埋樹下 1個月後不見了 小偷竟是他

湖南瀏陽一名張姓女子將裝有大量現金的保險 櫃埋藏在樹下卻不翼而飛，她連忙報了警，警方調查發現，小偷居然就是張女的爸爸。

交通之聲報導，張女是一名生意人，平時流動資金較大，為方便存取款，她買了一個保險櫃，平時放在娘家的臥室裡，陸續往保險櫃內放入現金，最多時達到了200餘萬元（人民幣，下同）。

為了確保保險櫃內財物安全，張女向父親提出將保險櫃埋藏到地下。隨後，張氏父女便趁夜深人靜時將保險櫃埋在了自家屋外的一棵桂花樹下 。不料，張女一個月後返回娘家，查看桂花樹下的保險櫃時，卻發現保險櫃不見了。

「只有我和父親知道埋藏地點，難道被誰誤打誤撞發現了？」在尋找多日毫無頭緒的情況下，張女並報案。

「因埋藏地點只有張氏父女兩人知道，所以張男的嫌疑很大。」接案後，警方將張男帶回派出所進行詢問調查，但張男表示不知情，並提供虛假線索試圖誤導辦案民警。

在接到報案後的第二天，民警又來到張男家進行現場勘查，很快有了重大發現。「張男十分鎮定，也比較配合，不過當我們打開他家附近的一口枯井時，他變得躁動不安起來。 」

民警介紹說，在枯井裡，他們找到了兩個保險櫃， 一個被切割過，一個完好無損。經張女辨認，其中一個就是她埋藏在樹下的保險櫃。

原來，張男在得知女兒保險櫃內存有大量現金後，便起意盜竊， 但因不知道密碼無法得手，於是購買同款新保險櫃替換了女兒原來的保險櫃，並將原來的保險櫃切割開，取出了30萬元現金用於生活開支，其餘現金又放回到新保險櫃中，恢復原樣。

而他盜竊女兒30萬元的事，一直沒有被女兒察覺。半年後，應女兒要求，張男將保險櫃埋藏於地下。但張男第二天就私自將保險櫃挖出，將餘下的170餘萬元轉移到異地埋藏，同時以保險櫃遭他人盜竊作為藉口，企圖掩蓋犯罪事實。

案發後，張男將埋藏的170萬元現金挖出，還給了女兒，並退賠了事前盜竊的30萬元現金。

近日，瀏陽市檢察院以涉嫌盜竊罪對張男提起公訴，張男在被採取強制措施後才供認盜竊事實，既沒有主動投案，也未在採取強制措施前如實供述犯罪事實，不符合自首的法定要件。然而張男具有坦白、已追繳和退賠全部贓款、取得被害人諒解的量刑情節，可以酌情從輕處罰。