她將200萬現金埋樹下 1個月後不見了 小偷竟是他
湖南瀏陽一名張姓女子將裝有大量現金的保險櫃埋藏在樹下卻不翼而飛，她連忙報了警，警方調查發現，小偷居然就是張女的爸爸。
交通之聲報導，張女是一名生意人，平時流動資金較大，為方便存取款，她買了一個保險櫃，平時放在娘家的臥室裡，陸續往保險櫃內放入現金，最多時達到了200餘萬元（人民幣，下同）。
為了確保保險櫃內財物安全，張女向父親提出將保險櫃埋藏到地下。隨後，張氏父女便趁夜深人靜時將保險櫃埋在了自家屋外的一棵桂花樹下 。不料，張女一個月後返回娘家，查看桂花樹下的保險櫃時，卻發現保險櫃不見了。
「只有我和父親知道埋藏地點，難道被誰誤打誤撞發現了？」在尋找多日毫無頭緒的情況下，張女並報案。
「因埋藏地點只有張氏父女兩人知道，所以張男的嫌疑很大。」接案後，警方將張男帶回派出所進行詢問調查，但張男表示不知情，並提供虛假線索試圖誤導辦案民警。
在接到報案後的第二天，民警又來到張男家進行現場勘查，很快有了重大發現。「張男十分鎮定，也比較配合，不過當我們打開他家附近的一口枯井時，他變得躁動不安起來。 」
民警介紹說，在枯井裡，他們找到了兩個保險櫃， 一個被切割過，一個完好無損。經張女辨認，其中一個就是她埋藏在樹下的保險櫃。
原來，張男在得知女兒保險櫃內存有大量現金後，便起意盜竊， 但因不知道密碼無法得手，於是購買同款新保險櫃替換了女兒原來的保險櫃，並將原來的保險櫃切割開，取出了30萬元現金用於生活開支，其餘現金又放回到新保險櫃中，恢復原樣。
而他盜竊女兒30萬元的事，一直沒有被女兒察覺。半年後，應女兒要求，張男將保險櫃埋藏於地下。但張男第二天就私自將保險櫃挖出，將餘下的170餘萬元轉移到異地埋藏，同時以保險櫃遭他人盜竊作為藉口，企圖掩蓋犯罪事實。
案發後，張男將埋藏的170萬元現金挖出，還給了女兒，並退賠了事前盜竊的30萬元現金。
近日，瀏陽市檢察院以涉嫌盜竊罪對張男提起公訴，張男在被採取強制措施後才供認盜竊事實，既沒有主動投案，也未在採取強制措施前如實供述犯罪事實，不符合自首的法定要件。然而張男具有坦白、已追繳和退賠全部贓款、取得被害人諒解的量刑情節，可以酌情從輕處罰。
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