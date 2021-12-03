畢業前最後一考…被指作弊撤學位 男大學控告復旦

上海復旦大學。（取材自百度百科）

今年6月，學生小殷在畢業前的最後一場考試中，被同學舉報「窺看」旁人的電腦屏幕。他9月接到學校通知，被正式認定為作弊，不但已發放的學位證、畢業證被註銷；已經考上的復旦大學研究生資格，也被取消。他將復旦大學告上法院稱，「如果不是走投無路，怎麼會起訴自己的學校」「我不想帶著『作弊者』的標籤黯然離校」。

封面新聞報導，復旦大學的調查告顯示，小殷在「Python程序設計」的期末考試中，有多次側頭旁窺座位考生電腦屏幕的行為，違反了考試紀律。教務處擬提請學校取消小殷該門課程的考試成績，以不合格計。

小殷堅稱，自己沒有作弊。他說，「由於連日來的熬夜複習，考試當天身體及精神狀況十分不好，加之聽到同學答題鍵盤敲擊聲更加緊張，帶來如坐針氈的舉動，可能引起鄰座同學不滿與誤會，誤以為我在偷看」。

小殷表示，他沒有偷看、沒有作弊，「事實上也無法偷看，因為屏幕上代碼太小，根本看不清」。

不過，學校沒有認可小殷的說法。 小殷9月接到學校正式認定作弊的通知，畢業證被撤銷。不久後，他的學士學位證被撤銷，學信網上的學歷信息也被撤掉。期間他多次申訴都被拒絕。

小殷說，「這件事對我們家庭的打擊實在是太大了，自幼的努力付之東流，整個家庭瀕臨絕境，母親現在又身患肺癌，我是真的不知道怎麼辦了」。

小殷的律師說，小殷的試卷和左右考生考卷並不雷同，僅因為「左顧右盼」，就認定其作弊是不合理的，「教育部 明確規定，『旁窺』是一種違紀行為，而不是作弊」。

如今，小殷律師將起訴書送到了上海市靜安區人民法院，法院電子政務系統顯示，已正式立案。