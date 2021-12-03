噁…美團外送員麻辣燙還搖均勻 客人全吃下肚
安徽蕪湖傳出一名外送員在將麻辣燙送給消費者時，竟然在電梯裡解開褲襠，直接在餐盒中尿尿，尿完還不忘搖晃均勻。大樓保全事後透過監視器發現異常隨即通報住戶，但這名倒楣的消費者說：「已將外賣吃掉了」。
據上游新聞報導，這名外送員為中國知名外送業者「美團」的外送員，目前已經因「尋釁滋事」被行政拘留14天。
電梯監視畫面顯示，這名外送員朝著放在地上的外賣餐盒尿尿後，還雙手捧著餐盒搖晃均勻，並用鼻子聞了聞，才走出電梯。
視頻在微博上發布後，引發網友廣泛關注，紛紛表示：「太噁心了，應該嚴懲」。有報導稱，這名消費者事後在微信朋友圈中表示，「我吃的時候不知道啊，今早上才知道的，噁心死我了」，「再也不點外賣了」。
對此，美團客服人員回應，此事已有專人進行處理，美團一直都提供「放心吃」服務，一旦發現食品有問題，消費者可以向平台投訴，進行相關理賠。此外，針對網友提出的從食品的包裝薄膜來斷定是否被人打開過的方法，美團客服回應，如果消費者發現薄膜被打開了，可以立即向美團平台進行投訴，他們會處理，但美團仍然沒有強制要求所有商家用薄膜包裝食品。
這名消費者所在小區的街道辦事處人員則說，社區已經注意到此事。至於是否向外賣平台追責，需要看社區領導的具體安排，並表示後續會密切關注此事。
上一則
FB留言