噁…美團外送員麻辣燙還搖均勻 客人全吃下肚

安徽蕪湖市東方龍城采薇苑小區物業從監控中發現一名外賣員疑似在業主外賣中小便，事後還拿起外賣搖勻。(視頻截圖)

安徽蕪湖傳出一名外送員在將麻辣燙送給消費者時，竟然在電梯裡解開褲襠，直接在餐盒中尿尿，尿完還不忘搖晃均勻。大樓保全事後透過監視器發現異常隨即通報住戶，但這名倒楣的消費者說：「已將外賣吃掉了」。

據上游新聞報導，這名外送員為中國知名外送業者「美團」的外送員，目前已經因「尋釁滋事」被行政拘留14天。

電梯監視畫面顯示，這名外送員朝著放在地上的外賣餐盒尿尿後，還雙手捧著餐盒搖晃均勻，並用鼻子聞了聞，才走出電梯。

視頻在微博 上發布後，引發網友廣泛關注，紛紛表示：「太噁心了，應該嚴懲」。有報導稱，這名消費者事後在微信 朋友圈中表示，「我吃的時候不知道啊，今早上才知道的，噁心死我了」，「再也不點外賣了」。

對此，美團客服人員回應，此事已有專人進行處理，美團一直都提供「放心吃」服務，一旦發現食品有問題，消費者可以向平台投訴，進行相關理賠。此外，針對網友提出的從食品的包裝薄膜來斷定是否被人打開過的方法，美團客服回應，如果消費者發現薄膜被打開了，可以立即向美團平台進行投訴，他們會處理，但美團仍然沒有強制要求所有商家用薄膜包裝食品。

這名消費者所在小區的街道辦事處人員則說，社區已經注意到此事。至於是否向外賣平台追責，需要看社區領導的具體安排，並表示後續會密切關注此事。