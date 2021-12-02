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不得志尋短留遺書 25歲攝影師魂斷舟山

中國新聞組／北京2日電
留遺書失聯的25歲攝影師周鵬，遺體已在浙江舟山附近海域被找到。(取材自封面新聞)
留遺書失聯的25歲攝影師周鵬，遺體已在浙江舟山附近海域被找到。(取材自封面新聞)

「無需為他立碑，只願玫瑰年年為他盛放」，浙江舟山一位25歲的攝影師周鵬，日前在微博上發布「遺書」後就失聯，他的遺體已在浙江舟山朱家尖附近海域被找到。據報導，周鵬在遺書中談到自己求學時曾遭到霸凌，父母關係也不好，攝影作品也遇不到伯樂，難以維生。

來源：YouTube

南方都市報報導，12月1日上午，參與搜救的舟山藍天救援隊證實，當天清晨6時許，出海的漁民在舟山附近海域發現了周鵬的遺體，周鵬的親友已確認遺體係本人。「漁民出海打魚，收網的時候發現然後報了警。」相關救援人員表示。

另據紅星新聞報導，周鵬在網路上綽號「鹿道森」，11月28日在微博上發布長文，內容寫道：「這是最後一次這麼介紹自己了，今天是我出生的日子」、「我呢，農村，留守兒童，山區孩子，校園霸凌經歷者，攝影創作人，獨居青年，追夢的人」。

報導稱，周鵬從小在學校裡因為比較文靜有禮，被嘲弄是「假姑娘」，因而遭到排擠霸凌。後來他隨父母回家住，但卻因為父母時常吵架，讓他覺得恐懼不安。

「壓垮我的不是一根稻草，是無數沙粒。」周鵬在最後的發文中說，自己從來不害怕困難，而是缺乏愛。他談到自己的攝影作品都是神話類型，「大概是因為他渴望愛，想要救贖，想創立一個充滿愛的王國」；但他也感嘆自己追求的藝術「現在看來倒是一個笑話」，「要是我能靠作品多賺點錢，或許能夠改變生活吧，但是很抱歉，我沒有，沒能改變」。

周鵬的友人林姓女攝影師受訪表示，周鵬來自貴州，曾在老家成立了一家工作室，工作室倒閉後，大約半年前到杭州，「杭州這邊壓力也很大，他個人的作品很優秀，但是一直無法變現，就是這一系列因素使得他有些輕度抑鬱症」。

另一位友人李姓男攝影師則表示，最後一次見到周鵬時，兩人聊天並未感受到異狀，但前一陣子周鵬曾把自己的攝影器材送給他，當時他不覺有異，因為周鵬以往常常會把攝影道具送給朋友，「以為他是想換個攝影風格，現在想起來可能就是徵兆」。

25歲攝影師周鵬失蹤，他的朋友刊登尋人啟事。（取材自紅星新聞）
25歲攝影師周鵬失蹤，他的朋友刊登尋人啟事。（取材自紅星新聞）

攝影 霸凌 微博

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