疑遭偷抱扔下樓 1歲童墜亡 合肥女影像被拍

安徽一名15個月大男童突然從4樓墜落，經搶救仍不幸。(取材自極目新聞)

安徽合肥一社區公寓發生墜樓案件，一名15個月大男童突然從4樓墜落，後經搶救無效不幸身亡，警方調閱監視器發現，一名女子曾讓男童坐在她肩膀上一起進入事發大樓，疑似是在附近蛋糕店趁男童母親不注意時偷偷把人帶走，目前已將女子帶回調查。

來源：YouTube

極目新聞報導，合肥市廬陽區警方上月28日上午接到報案，一棟公寓有一名1歲多男童突然墜下4樓。從網路流傳影片中可看到，男童墜地後痛苦倒在地上，上方的玻璃棚的強化玻璃則被砸出一個大洞，送醫急救後仍於當日下午6時被宣告身亡。

住戶表示，當時聽到聲響以為有人從高空拋物，沒想到竟然是名孩子，才15個月大。「當時孩子手腳都還可以動，也沒有哭，後來民警騎著摩托車在前面開道，救護車把孩子送到了醫院。」鄰居陳先生說，最終孩子沒能搶救過來。

「聽說男孩還有一個7歲的姐姐，多好的一家，以後可怎麼過？」事發小區居民為男孩的不幸離去感到難過。

「15個月大的孩子走路都不太穩，不知道怎麼就從窗戶上出來了。」陳先生說，小區的監控視頻拍到，事發當天一名女住戶帶著男童進入小區。當時男童騎在女子的脖子上，女子雙手緊抓男童的雙腳進入小區。

該小區另一商鋪工作人員說，「帶走小孩的女子約30歲，沒聽說她有孩子」。