阿里性侵案 前副總告女員工毀譽李永和稱集團陷錯誤認識 導致他引咎辭職 索賠1元、連15日道歉

前阿里巴巴集團副總裁李永和。（取材自第一財經）

阿里巴巴周姓女員工自稱遭在酒局上被性侵 事件再起波瀾，她近日被前上司、前阿里巴巴集團副總裁李永和提告了。杭州市余杭區人民法院透露，該院近日依法受理立案了一起名譽糾紛訴訟案件，被告係此前「阿里女員工自稱遭性侵」事件中花名「新月」的女當事人；原告係花名「老鼎」的李永和。

澎湃新聞報導，李永和在訴狀中表示，周女今年8月2日首次向管理層舉報同事王男實施強姦，他及管理團隊隨即成立工作小組及時介入和調查，且出於對周女的信任，對王男採取停職措施。

阿里巴巴的員工性侵風暴，始於8月7日的阿里巴巴公司內部網路。圖為該名女性職員的舉報文件。(取材自微博)

而周女在2021年8月6日下午在阿里巴巴公共餐廳散發傳單等方式，散布了內容為「阿里高管曲一強姦猥褻女下屬，管理團隊四人知情卻不處理」、「敷衍和拖延」等不實信息，且在公眾場所捏造原告「知情卻不處理」的虛假事實，最終造成阿里巴巴陷入錯誤認識，於8月9日做出要求他引咎辭職的錯誤決定。

內部公告認為，李永和作為事業群總裁，在這件事上的敏感性、重視和投入程度遠遠不夠，沒有主動作為。

在訴狀中，李永和請求法院判令被告周某在全國性網站首頁顯著位置連續15日書面向原告賠禮道歉，為原告消除影響、恢復名譽並索賠人民幣現金1元。

李永和1971年出生，研究生學歷，2018年6月以花名「老鼎」入職擔任阿里巴巴集團CEO張勇助理，隨後以集團副總裁出任天貓超市事業群總裁，2021年7月起兼任阿里巴巴本地生活（餓了麼）事業群總裁。

而這起鬧得沸沸揚揚的「阿里巴巴性侵案」，脫離不了中國「酒桌文化」的商場人肉潛規則。女員工自訴業務應酬卻遭灌酒性侵，被害人循公司內部申訴無果，轉而透過內網自曝受害經歷，進而引爆阿里巴巴性侵案的社會風暴 。

事後，濟南市公安 局槐蔭區分局於8月14日通報，犯罪嫌疑人王男、張男因涉嫌強制猥褻罪，被濟南市公安局槐蔭區分局依法採取強制措施，沒有證據證明有強姦犯罪事實發生。9月6日，槐蔭警方再次通報稱，按照槐蔭區人民檢察院不批准逮捕決定，依法對王男終止偵查。另一當事人張男則被採取刑事強制措施後被批准逮捕。