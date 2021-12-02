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又一個大V被查稅 「微商教父」龔文祥宣布破產

中國新聞組／北京2日電
擁有逾400萬粉絲的龔文祥自稱「微商教父」。(取材自知乎)
擁有逾400萬粉絲的龔文祥自稱「微商教父」。(取材自知乎)

又一個大V被查稅涼涼。近日自稱「微商教父」、擁有逾400萬粉絲的龔文祥，在其社群內部解釋稱，解散社群「觸電會」、退出微商行業的原因是被查稅，並宣布公司已經破產。龔文祥曾高調炫富，自稱每月零花錢600萬元人民幣(約94萬美元)，兩天買深圳兩套豪宅。

中國基金報報導，據龔文祥「致全體觸電會老會員最後一封信」的微信消息截圖顯示，近期他「收到了工商稅務公安法院等專案組的聯合查處，公司已經破產，高額處罰個人已經到了負債累累，賣房賣車，傾家蕩產，身無分文的滅頂之災地步。」因此，他創立八年的個人微商社群觸電會到了「壽終正寢」的時候。罰款主要原因是其收入多使用微信紅包、轉帳未對公收入，無法繳納企業和個人應繳稅款。

報導指出，近期，各地稅務部門針對互聯網新業態的查稅行動有加強監管的趨勢。 11月22日，浙江省杭州市稅務部門發布公告，日前，杭州市稅務局稽查局對雪梨（朱宸慧）、林珊珊兩名網路主播涉嫌偷逃稅款問題進行查處，對雪梨追繳稅款、加收滯納金並擬處一倍罰款共計6555.31萬元，對林珊珊追繳稅款、加收滯納金並擬處一倍罰款共計2767.25萬元。

據報導，龔文祥發微博的頻率非常頻繁，平均每天15條以上，但粉絲評論通常只有個位數。

在微博中，龔文祥曾自曝過自己的收入來源，其中包括，每年1000個交了2萬元的觸電會會員社群收入；10個每年36萬元的年度客戶及10個觸電報年度客戶；10萬元每次的出場費，8000元每次私人號廣告等。

天眼查顯示，其名下成立於2012年的深圳觸電電子商務有限公司和成立於2016年的深圳觸電信息技術有限責任公司目前經營狀態仍為開業。

不過報導說，一個號稱年入幾千萬以上級別的「教父級」人物，其主體公司的註冊資本十萬元，實在有些匪夷所思。

社群 微信 破產

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