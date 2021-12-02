失言風波 國足主帥李鐵傳道歉請辭 「不再添麻煩」

中國隊主教練李鐵傳已向足協請辭。(新華社)

中國足協8月剛宣布與國足現任總教練李鐵續約五年合同，外界看好李鐵將帶領國足迎戰世界杯沒多久，就爆發李鐵在世預賽亞洲區12強賽後失言風波，以及李鐵不顧輿論批評又涉嫌違規在微博 為合作品牌帶貨事件，引來輿論圍剿。據報導，李鐵已向足協致歉並口頭請辭，若消息屬實，李鐵將成為國足有史以來合同期最長、卻最快下課的主教練。

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新民晚報報導，2020年1月，李鐵成為國足主帥，在他的率領下，國足獲全勝挺進12強賽，鐵家軍」給球迷留下了深刻的印象。儘管有人質疑李鐵缺少帶隊征戰大賽的經驗，中國足協仍在今年8月宣布與李鐵續約至2026年，並給予他高度評價。李鐵將至少有五年的時間來打造球隊，包括進軍下一屆世界杯。

界面新聞報導，日前舉行的世預賽12強賽在李鐵領軍下戰績不佳，且球隊戰術和用人混亂，使球迷對李鐵怨聲載道。加上中國對澳洲 賽後，李鐵在新聞發布會上對質疑聲語出「有些人真的是腦子有問題，完全不了解足球」等語，卻鮮少檢討自己與球隊的表現，被網民形容為「長達32分鐘的狂懟模式，他瘋了」。

而在輿論批評未歇之際，報導說，隨後李鐵在個人微博發布了一條廣告帖，涉嫌違規為與自己合作的品牌帶貨，同時還將照片涉及到的國足贊助商標誌去除。李鐵後來刪改了微博，但仍引發外界對李鐵的不滿，挖出他在執教國家隊期間，仍同時行使著武漢隊總經理職權，保留了高額年薪，還身兼八個品牌代言人等內幕，再引來撻伐。

對此，足協事後曾表示，要對國足主帥工作進行年度評估。這番話被視為可能撤換李鐵的表態。據報導，足協已將李鐵相關情況進行上報，正在等待總局批示，預計12月宣布結果。

北京 青年報則稱，李鐵日前已就涉嫌違規的「發圖帶貨」之舉，向中國足協主席陳戌源致歉，同時也向協會領導口頭表達了「不再給球隊及協會添麻煩」的意思。如果屬實，李鐵此次口頭表態無異於向中國足協領導口頭請辭，那麼11月30日中國男足在蘇州太湖基地進行的本期封閉集訓的最後一次室外訓練，很可能成為李鐵帶隊的「最後一課」。

報導並指出，如果李鐵「下課」，取而代之的將是李鐵在國家隊效力時期的隊友李霄鵬。但都尚未獲得當事人證實。據網易體育報導，李鐵若主動辭職，中國足協不用付五年合同的違約金。