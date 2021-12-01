廣西惡漢「開車隨機性侵」 撞死夫婦倆 抱走人妻姦屍

檢察院認為，莫嫌為強姦婦女，採取撞車手段導致兩人死亡，應以故意殺人、侮辱屍體罪究責。（取材自中國檢察網）

廣西省貴港市一名26歲莫姓男子兩年前深夜開車在街上閒晃，想找尋落單女子強姦，當時看見一對夫妻騎車經過，竟駕車將兩人撞倒，隨後抱走昏迷人妻，女子在途中因傷重喪命，莫男竟照樣姦屍洩慾。貴港市檢察院近日以故意殺人罪、侮辱屍體罪對莫男提起公訴。

北京 青年報報導，事發於2019年10月13日，莫男獨自駕駛私家車在桂平市金田鎮、垌心鄉和平南縣的大鵬鎮等地遊蕩，想找落單女子下手性侵 。當晚11時許，莫男發現一對騎乘電動機車的夫妻經過，新起歹念打算性侵人妻，便開車衝撞兩人，隨後把昏迷的人妻抱上車，打算找地方性侵。

起訴書寫道，人妻在途中因傷重不治，莫男仍停車姦屍，事後再隨意棄屍在路邊，莫男為毀滅罪證還放火燒車。至於被撞倒的丈夫則是留在車禍 現場，被送到醫院後也搶救無效身亡。

檢察院認為，莫男為達到強姦婦女的目的，採取撞車的手段，致兩人死亡；在明知婦女死亡的情況下姦淫婦女，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意殺人罪、侮辱屍體罪追究其刑事責任。起訴書顯示，檢察院已就此案提起公訴。