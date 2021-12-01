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杭州女獨自打拚買房 男友分手索「青春損失費」判決出爐

中國新聞組／北京1日電
同居4年的男友分手後要求女子把財產分他一半。圖為示意圖。（取材自瀟湘晨報）
同居4年的男友分手後要求女子把財產分他一半。圖為示意圖。（取材自瀟湘晨報）

中國一名女子多年前獨自到杭州打拚，靠著經營服飾生意努力存錢，終於順利買車買房。不料同居四年的男友竟在分手後，以他有負責打包、送貨、買菜做飯、繳納物業費等付出為由，認為財產屬於「共同經營」，女方該分一半給他，決定提出告訴。

瀟湘晨報報導，小花（以下皆為化名）多年前到杭州經營服裝批發，但父母對她還沒結婚這件事很著急，幾年來不斷催婚。當時25歲的小花經人介紹認識了隔壁村的男子小李，兩人戀愛後便在杭州開始同居生活。

2016年時，小花在杭州買下一套總價200多萬（人民幣，下同，約31萬美元）的房子，她自己出50萬首付錢，並獨自辦理房屋按揭貸款。2017年初，小李、小花在老家舉行婚禮，但沒有登記結婚，小花之後獨自出錢裝修房子、買車位，所有權登記在小花一人名下。

相處下來，小花覺得小李不上進，在同居的第四年提出分手。沒想到，小李竟稱分手需賠償「青春損失費」，兩人對此爭執了一番，小花妥協付13萬補償，但男方不肯，談判破局。小李為此提出告訴，要求小花返還聘金，並主張兩人同居期間共同生活、經營，因此女方購買的房與車位屬於共同財產，要求分割一半份額，補償他103萬餘元。

據報導，小花表示，在認識小李之前就和朋友合伙做服裝批發生意，認為男方所謂的共同經營並不存在，兩項訴訟請求都應依法駁回，也請來自己的合伙人為經營情況作證。

當地法院認為，同居期間一方獲得的財產，另一方不一定享有共同所有的權利，且原告對「共同所有」負有舉證責任；根據現有證據，雙方談戀愛之前，小花就在經營服裝批發生意，店鋪使用的也是被告合夥人名下的銀行帳號，因此經營收入不屬於情侶共同所得收入，判處男方敗訴。

營收 貸款

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