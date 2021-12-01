學習壓力大？ 12歲兒墜亡 財經大V宋清輝喊落實雙減

「財經大V」宋清輝。（翻攝自開屏新聞）

中國「雙減政策」7月發布上路後，教培業發生翻天覆地變化，但有些學生課業負擔疑似更重。擁1000多萬粉絲的「財經大V」宋清輝發文表示，12歲兒子宋昊然上月23日墜樓身亡，他沉痛表示，「孩子對畫畫興趣濃厚，卻要讓位給學校重視分數升學 率的現狀」，宋清輝發文特別標註「希望能夠真正落實雙減」。

綜合媒體報導，宋清輝文中提到罪魁禍首是華中師範大學附屬龍園學校，校方尚未對此事作出回應，宋清輝據稱因發布孩子跳樓信息已被噤言。

宋清輝文中表示，過重的作業負擔、學校頻繁的考試及「唯分數論」、對孩子心理輔導不及時、流於形式，都是導致兒子高空墜亡的重要原因之一；孩子母親表示，希望了解事發前孩子到底經歷了什麼？深圳龍崗區教育區則稱已介入調查。 考試前，宋昊然將所有教科書帶回家。（取材自微博）

宋清輝認為，「雙減」政策執行落實情況良好，但仍有一些地方落實、監管不到位，學生課業負擔反而比「雙減」之前更重的現象，「希望我兒子的離開，讓我們全社會都能夠從失去當中得到一絲反思的力量，我也希望用這種方式祭奠他的告別」。

根據九派新聞報導， 宋清輝11月24日在某社交平台上公布兒子的死訊。11月30日，又在社交平台發文表示支持「雙減政策」，但是在全社會仍然重視分數和升學率的當下，「雙減」下孩子反而有一些不適應，這種不適應正好在我的孩子身上集中體現。

據報導，讀中一的宋昊然11月23日如往常一樣起床準備上學，但出門約15分鐘後，被人發現從位於深圳龍崗區五聯社區的一個小區17樓墜下身亡。

宋清輝憶述，當時他四處瘋狂尋找，最後見到兒子倒臥在2樓一個封閉的陽台上，「那天早上很冷，他一個人靜靜地躺在那裡，腦邊一灘鮮血。我一邊不停地為他做人工呼吸，一邊撥打120、110和我家人的電話，等他們趕到時，我摸到兒子的手已經涼了。」

據了解，宋昊然在母親的引導下，從小就對畫畫十分感興趣，一直筆勤不輟。孩子出事的同月，學校曾對學生的心理健康狀況進行測評，學校的老師告訴他媽媽，孩子心理健康，沒有問題。

宋清輝表示，兒子剛上初中的兩個月內，每天都要做功課至深夜。他認為，頻繁的考試也是把兒子逼上絕境的原因之一。他憶述，兒子墜樓前3天，期中考成績出爐，宋昊然有些沮喪；出事前一天，宋昊然因作業做不好被老師通報批評，回家後鬱鬱寡歡，更對自己最喜歡的畫畫失去興趣。

事後，宋清輝曾質疑學校是否有引導孩子正確地去看待考試成績，校方曾回覆稱期中考試出成績日，學校有為孩子上心理輔導課，安撫他們考試後的心情，「我後面去查孩子班級的課程表，發現學校根本沒有這個心理課程。在我們質問之下，他們說純屬巧合」。宋清輝表示，學校主管部門的深圳市龍崗區教育局 一直迴避，試圖推卸所有責任。

微博 上，有網友評論，宋清輝多次在微博發表「愛國」帖子，沒想到遭遇教育鐵拳打擊。宋清輝的微博大號因發布跳樓信息被噤言，被迫用小號繼續維權。

還有網友留言說「宋清輝特別標註『希望能夠真正落實雙減』，意味著其子的意外跟過重作業負擔或校外培訓負擔有關。」、「左減右減、上減下減、單減雙減…無論怎麼減，只要最根本的考試升學制度不改變其他都是浮雲。」