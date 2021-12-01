只從視訊看過「老婆」 貴陽小伙網戀7個月被騙55萬　

騙子的套路很走心，讓人深陷其中。(取材自中原網)

「親愛的老公，我決定向你坦白，我其實結婚了，還有2個孩子，如果你是真的愛我，我願意馬上離婚嫁給你..…」28歲的貴陽男子張明（化名）收到訊息後懵了。網戀了7個月成為一場謊言，「老婆」還拿了他55萬元人民幣(約8.63萬美元)。清醒的他立刻到派出所報警，警方追查一個月後，黃姓女子落網。

貴州都市報報導，張明是一名程序員，從來沒談過戀愛。今年2月份，他在一個大型婚戀網站上認識了女朋友小美（化名）。幾次聊天後，張明被小美深深吸引。從來沒有交往過女朋友的他與小美確定了戀愛關係，開始以「老公」、「老婆」互稱。

不久，小美以各種理由向張明要求資助，報名培訓班、買筆記型電腦、媽媽生病、爺爺去世…，小美連手機 錢都是張明出的。7個多月來，張明不知不覺轉帳給小美55萬元，而他連小美一面都沒見過，僅是以網路視訊「看看老婆」。

兩人交往7個月後，小美發來的坦白信息讓張明意識到自己遇到騙子。隨後小美的微信 和手機號碼也注銷，再也聯繫不上。

接獲報案後，威清門派出所很快核實了小美的真實身份信息。小美姓黃，28歲，已婚，有2個孩子，大的5歲，小的2歲。但其在六盤水的家庭住址已經人去樓空。在當地警方協助下，民警在威寧自治縣某區將黃女抓獲。

面對審訊，黃女對詐騙 張明錢財一事供認不諱。沒工作的她因為迷上網絡賭博欠債，為了找錢，她隱瞞了婚育史，在婚戀網站上註冊後遇上張明。

兩人交往7個月後，黃女認為張明已深深地愛上自己，應該不會嫌棄自己結過婚。因此她向張明坦白，並表示只要對方不介意，她願意離婚嫁給他。沒想到張明堅持報警，讓她只能馬上帶先生、小孩搬家。

至於從張明手中騙來的55萬元，黃女表示已經輸在網絡賭博，只剩下了幾千元現金和一支蘋果手機。