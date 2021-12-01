我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

只從視訊看過「老婆」 貴陽小伙網戀7個月被騙55萬　

中國新聞組／北京1日電
騙子的套路很走心，讓人深陷其中。(取材自中原網)
騙子的套路很走心，讓人深陷其中。(取材自中原網)

「親愛的老公，我決定向你坦白，我其實結婚了，還有2個孩子，如果你是真的愛我，我願意馬上離婚嫁給你..…」28歲的貴陽男子張明（化名）收到訊息後懵了。網戀了7個月成為一場謊言，「老婆」還拿了他55萬元人民幣(約8.63萬美元)。清醒的他立刻到派出所報警，警方追查一個月後，黃姓女子落網。

貴州都市報報導，張明是一名程序員，從來沒談過戀愛。今年2月份，他在一個大型婚戀網站上認識了女朋友小美（化名）。幾次聊天後，張明被小美深深吸引。從來沒有交往過女朋友的他與小美確定了戀愛關係，開始以「老公」、「老婆」互稱。

不久，小美以各種理由向張明要求資助，報名培訓班、買筆記型電腦、媽媽生病、爺爺去世…，小美連手機錢都是張明出的。7個多月來，張明不知不覺轉帳給小美55萬元，而他連小美一面都沒見過，僅是以網路視訊「看看老婆」。

兩人交往7個月後，小美發來的坦白信息讓張明意識到自己遇到騙子。隨後小美的微信和手機號碼也注銷，再也聯繫不上。

接獲報案後，威清門派出所很快核實了小美的真實身份信息。小美姓黃，28歲，已婚，有2個孩子，大的5歲，小的2歲。但其在六盤水的家庭住址已經人去樓空。在當地警方協助下，民警在威寧自治縣某區將黃女抓獲。

面對審訊，黃女對詐騙張明錢財一事供認不諱。沒工作的她因為迷上網絡賭博欠債，為了找錢，她隱瞞了婚育史，在婚戀網站上註冊後遇上張明。

兩人交往7個月後，黃女認為張明已深深地愛上自己，應該不會嫌棄自己結過婚。因此她向張明坦白，並表示只要對方不介意，她願意離婚嫁給他。沒想到張明堅持報警，讓她只能馬上帶先生、小孩搬家。

至於從張明手中騙來的55萬元，黃女表示已經輸在網絡賭博，只剩下了幾千元現金和一支蘋果手機。

手機 微信 詐騙

上一則

懷才不遇…25歲攝影師失聯 遺體在舟山打撈上岸

下一則

香港3口岸「非觸式e道」上路 過關僅7秒

延伸閱讀

澳門賭場大亨周焯華被捕 中媒批「黑幫想靠愛國洗白」

澳門賭場大亨周焯華被捕 中媒批「黑幫想靠愛國洗白」
王岳倫摟妹後官宣離婚 暗咬李湘出軌「與意中人白頭偕老」

王岳倫摟妹後官宣離婚 暗咬李湘出軌「與意中人白頭偕老」
張蘭爆料「兒被黑人暴打」 汪小菲秒澄清收拾爛攤子

張蘭爆料「兒被黑人暴打」 汪小菲秒澄清收拾爛攤子
周焯華被捕 分析指預示北京整頓澳門賭業

周焯華被捕 分析指預示北京整頓澳門賭業

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12
經過比對，確認這些雨衣就是由失聯人員攜帶的物資。（視頻截圖）

沒經費？4人命喪哀牢山 穿輕便雨衣 每件0.4元一刮就破

2021-11-24 07:00

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣