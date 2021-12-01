懷才不遇…25歲攝影師失聯 遺體在舟山打撈上岸

25歲攝影師周鵬失蹤，他的朋友刊登尋人啟事。（取材自紅星新聞）

「無需為他立碑，只願玫瑰年年為他盛放」，浙江舟山一位25歲的攝影 師周鵬，日前在微博上發布「遺書」後就失聯，讓他的朋友十分著急，在網路上刊登尋人啟事希望能找到朋友的下落。而周鵬在遺書中談到自己求學時曾遭到霸凌 ，父母關係也不好，攝影作品也遇不到伯樂，難以維生。

來源：YouTube

南方都市報報導，周鵬在舟山失聯一事引發關注。12月1日上午，參與搜救的舟山藍天救援隊證實，當天清晨6時許，出海的漁民在舟山附近海域發現了周鵬的遺體，周鵬的親友已確認遺體係本人。「漁民出海打魚，收網的時候發現然後報了警。」相關救援人員表示。

另據紅星新聞報導，周鵬在網路上綽號「鹿道森」，11月28日在微博上發布長文，內容寫道：「這是最後一次這麼介紹自己了，今天是我出生的日子」、「我呢，農村，留守兒童，山區孩子，校園霸凌經歷者，攝影創作人，獨居青年，追夢的人」。

報導稱，周鵬曾是一名留守兒童，被寄養在親戚家，從小在學校裡因為比較文靜有禮，被嘲弄是「假姑娘」，因而遭到排擠霸凌。後來他隨父母回家住，但卻因為父母時常吵架，讓他覺得恐懼不安。

「壓垮我的不是一根稻草，是無數沙粒。」周鵬在最後的發文中說，自己從來不害怕困難，而是缺乏愛。他談到自己的攝影作品都是神話類型，「大概是因為他渴望愛，想要救贖，想創立一個充滿愛的王國」；但他也感嘆自己追求的藝術「現在看來倒是一個笑話」，「要是我能靠作品多賺點錢，或許能夠改變生活吧，但是很抱歉，我沒有，沒能改變」。

報導指，周鵬的朋友多次嘗試聯繫他，但手機 已關機，朋友也立刻報警。舟山市朱家尖派出所的民警表示，周鵬手機定位曾在情人島，根據附近的監控影像，他27日下午5時來過這裡，上島出現在碼頭出口，戴著黑色邊框眼鏡，身穿灰色風衣、淡藍色牛仔褲，背黑色雙肩包，身形高瘦，走進樹林裡並向海邊走去。

周鵬的友人林姓女攝影師受訪表示，周鵬來自貴州，曾在老家成立了一家工作室，工作室倒閉後，大約半年前到杭州，「杭州這邊壓力也很大，他個人的作品很優秀，但是一直無法變現，就是這一系列因素使得他有些輕度抑鬱症」。

另一位友人李姓男攝影師則表示，最後一次見到周鵬時，兩人聊天並未感受到異狀，但前一陣子周鵬曾把自己的攝影器材送給他，當時他不覺有異，因為周鵬以往常常會把攝影道具送給朋友，「以為他是想換個攝影風格，現在想起來可能就是徵兆」。

報導說，周鵬之前在杭州蕭山租屋，但房東表示，他早在幾天前就退租了。目前警方仍未找到周鵬，也呼籲民眾提供線索。